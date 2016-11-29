〔テクニカルデータ〕東証1部ＧＣ・ＤＣ銘柄一覧＝29日

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［東京 ２９日 ロイター］ - 東証１部上場銘柄のうち、２５日移動平均線および ７５日移動平均線がゴールデンクロス・デッドクロスを形成した銘柄の一覧は以下の通り 。 [Golden Cross] RIC 銘柄名 01 大成建設 02 銭高組 03 熊谷組 04 フィールズ 05 三菱製紙 06 ティー・ワイ・オー 07 日本エム・ディ・エム 08 丸栄 09 カブドットコム証券 10 エヌ・ティ・ティ都市開発 11 西日本鉄道 12 元気寿司 [Dead Cross] RIC 銘柄名 01 亀田製菓 02 六甲バター 03 いちご 04 アウトソーシング 05 綿半ＨＬＤＧ 06 サカイオーベックス 07 コムチュア 08 ダイト 09 サイボウズ 10 メック 11 虹技 12 サクセスＨＬＤＧ 13 津田駒工業 14 巴工業 15 リンガーハット 16 神戸電鉄 17 トラスコ中山
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