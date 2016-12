米金融・債券市場＝利回り低下、機関投資家がポジション調整の買い

[ニューヨーク 29日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時47分 98*18.00 2.9475% 前営業日終値 97*28.50 2.9820% 10年債(指標銘柄) 15時47分 97*11.50 2.2981% 前営業日終値 97*05.50 2.3200% 5年債(指標銘柄) 15時47分 99*27.00 1.7828% 前営業日終値 99*24.25 1.8010% 2年債(指標銘柄) 15時38分 99*25.75 1.0990% 前営業日終値 99*25.00 1.1110% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*04.00 153*22.00 Tノート先物12月限 125*24.50 125*20.50 米金融・債券市場では国債利回りが低下し、なかでも長期債利回りは約2週間ぶりの 低水準を付けた。今月は月初から国債が売られているが、月末を控え機関投資家がポート フォリオ調整に向け買いを入れたことが背景。 この日の取引で米30年債 利回りは2.944%と、12日ぶりの低水 準、10年債 利回りは2.296%と、6日ぶりの低水準を付けた。短期債 利回りも6日ぶりの低水準を付けている。 <ドルスワップスプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread -3.00 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -17.25 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -55.25 0.75