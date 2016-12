UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り低下、機関投資家がポジション調整の買い

(現物の表を更新しました) [ニューヨーク 29日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 98*18.50 2.9467% 前営業日終値 97*28.50 2.9820% 10年債(指標銘柄) 17時05分 97*13.00 2.2927% 前営業日終値 97*05.50 2.3200% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*27.75 1.7779% 前営業日終値 99*24.25 1.8010% 2年債(指標銘柄) 16時38分 99*26.25 1.0911% 前営業日終値 99*25.00 1.1110% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月限 154*04.00 153*22.00 Tノート先物12月限 125*24.50 125*20.50 米金融・債券市場では国債利回りが低下し、なかでも長期債利回りは約2週間ぶりの低水準を付けた。 今月は月初から国債が売られているが、月末を控え機関投資家がポートフォリオ調整に向け買いを入れたこ とが背景。 この日の取引で米30年債 利回りは2.944%と、12日ぶりの低水準、10年債US10 YT=RR利回りは2.296%と、6日ぶりの低水準を付けた。短期債利回りも6日ぶりの低水準を付けてい る。 野村証券インターナショナル(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、スタンレー・サン氏は「この日 の国債価格上昇(利回り低下)は翌日が月末にあたることと関連している公算が大きい」と指摘。 アナリストの間では、年金基金などを含む期間投資家が月末特有の買いを入れており、今月はトランプ 氏の米大統領選挙勝利を受け国債が大きく売り込まれていたため、買いの規模は通常より大きくなっている との見方が出ている。 朝方発表された第3・四半期の米国内総生産(GDP)の改定値が速報値から上方改定されたことを受 け、国債利回りは上昇していたがその後、反転した。 今週は30日に石油輸出国機構(OPEC)総会、12月2日に米雇用統計の発表などのイベントが控 えているほか、12月4日にはイタリアで改憲の是非を問う国民投票が実施される。こうしたなか市場では 警戒感が出ており、商いは薄かった。 終盤の取り引きで10年債利回りは2.2981%、2年債 利回りは1.0950%で推移 している。 <ドルスワップスプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.25 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 0.00 U.S. 5-year dollar swap spread -3.00 -0.75 U.S. 10-year dollar swap spread -17.25 -0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -55.25 0.75