再送-UPDATE 2-〔表〕きょうの投信設定（30日）＝6本、193億1486万円

(３０日配信の「ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし）」に販売会社を 追加して再送します) ファンド名 グローバル・コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり ） ２０１６─１１（限定追加型） ＜愛称：グローバルメジャーズ１６─１１＞ 運用会社 野村アセットマネジメント 設定上限額 ３００億円 設定額 ３４億８０２１万円 販売会社 東京スター銀行 ファンド名 パインブリッジＵＳ優先ＲＥＩＴファンド２０１６─１１〈為替ヘッジあ り〉 ＜愛称：グレート・シティ１６─１１＞ 運用会社 パインブリッジ・インベストメンツ 設定上限額 ３００億円 設定額 ４５億４１９０万円 販売会社 大垣共立銀行、中京銀行 ファンド名 コーポレート・ハイブリッド証券ファンド（為替ヘッジあり）２０１６─ １１ ＜愛称：メジャー・カンパニーズ１６─１１＞ 運用会社 大和証券投資信託委託 設定上限額 ２００億円 設定額 １６億８３３４万円 販売会社 八十二銀行 ファンド名 ニッセイＡＩ関連株式ファンド（為替ヘッジあり）／（為替ヘッジなし） 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限額 各１０００億円 設定額 ヘッジあり４８億０１６６万円／ヘッジなし４７億８２８８万円 販売会社 エイチ・エス証券、エース証券、岡三証券、証券ジャパン、静岡東海証券 、岩井コスモ証券、高木証券、丸八証券 ファンド名 ひとくふう先進国リートファンド 運用会社 大和住銀投信投資顧問 設定上限額 ５００億円 設定額 ２４８５万円 販売会社 ＳＢＩ証券、楽天証券