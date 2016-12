UPDATE 1-アジア通貨動向（30日）＝大半が上昇、月間ベースで下落の見通し

(情報を更新しました) [シンガポール 30日 ロイター] - アジア新興国通貨は、米大統領選挙でのド ナルド・トランプ氏の勝利を背景とした米ドル高を受け、月間ベースで下落する見通し。 30日は大半の域内通貨はやや上昇しており、人民元 は11月17日以来の高 値を付けた。 関係筋は29日、中国国家外為管理局(SAFE)が資本流出を防ぐための対策を強 化していると明らかにした。 米大統領選後のドル高が今週に入り一服し、アジア新興国通貨はやや持ち直している 。ただ、米国債利回りが再び上昇したことを背景に、ドルは30日は小幅高で推移してい る。 ANZのアナリストはノートで「米ドル高と米国債利回り上昇という環境は資本フロ ーの変動を招き、アジア通貨にとって逆風になる」と指摘。韓国ウォン とシン ガポールドル について最も弱気な見方を示し、「経済サイクルから判断すると、 実質実効為替レートは高い水準にある」と述べた。 マレーシアリンギ は月間ベースで対ドルで6.1%下落しており、下落率は 2015年8月以来の大きさとなる見通し。 人民元は今月に入り1.6%下落。2015年8月以来、月間ベースでは最大の下げ となる。 韓国ウォンは月間ベースで2.0%安。インドネシアルピア 、インドルピー 、フィリピンペソ はそれぞれ3.8%、2.7%、2.7%下落して いる。 0435GMT(日本時間午後1時35分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 112.89 112.40 -0.43 Sing dlr 1.4254 1.4248 -0.04 Taiwan dlr 31.888 31.818 -0.22 Korean won 1168.26 1168.50 +0.02 Baht 35.63 35.68 +0.15 Peso 49.730 49.710 -0.04 Rupiah 13560 13570 +0.07 Rupee 68.62 68.65 +0.05 Ringgit 4.4640 4.4640 +0.00 Yuan 6.8857 6.8980 +0.18 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 112.89 120.30 +6.56 Sing dlr 1.4254 1.4177 -0.54 Taiwan dlr 31.888 33.066 +3.69 Korean won 1168.26 1172.50 +0.36 Baht 35.63 36.00 +1.04 Peso 49.73 47.06 -5.37 Rupiah 13560 13785 +1.66 Rupee 68.62 66.15 -3.59 Ringgit 4.4640 4.2935 -3.82 Yuan 6.8857 6.4936 -5.69