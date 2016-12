米金融・債券市場＝利回り急上昇、ＯＰＥＣ減産でインフレ加速の思惑

[ニューヨーク 30日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 15時40分 97*04.50 3.0207% ) 前営業日終 98*16.50 2.9500% 値 10年債(指標銘柄) 15時39分 96*24.00 2.3683% 前営業日終 97*10.50 2.3020% 値 5年債(指標銘柄) 15時36分 99*19.75 1.8305% 前営業日終 99*27.25 1.7810% 値 2年債(指標銘柄) 15時35分 99*25.00 1.1110% 前営業日終 99*26.00 1.0950% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物12月 152*21.00 154*04.00 限 Tノート先物12月 125*07.50 125*24.50 限 米金融・債券市場では、国債利回りが大きく上昇した。石油輸出国機構(OPEC) による8年ぶりの減産合意で原油先物相場が8%を超える値上がりとなり、インフレが加 速するとの見方から債券への売りが膨らんだ。 OPECはアルジェリアが提案した日量およそ120万バレル(4.5%相当)の減 産で合意した。 午後の取引で、米指標10年債 は17/32安。利回りは2.30%か ら2.36%に上昇した。 インフレ上昇による影響を最も受けやすい30年債 利回りは2.95% から3.02%に跳ね上がった。 トランプ次期政権による財政出動観測も米国債を圧迫した。 トランプ次期政権で財務長官に就任する見込みのスティーブン・ムニューチン氏は、 3─4%の経済成長を目指す上で、税制改正と貿易協定の見直しが最優先事項になるとの 見通しを示した。 また金利上昇による影響を軽減するため、期間30年以上の国債発行を検討する考え を表明、長期債をさらに圧迫した。 米国債の平均償還期間はすでに長期化の傾向にあり、9月末時点で70カ月と、20 01年以来の長さにある。金融危機時には49カ月まで短くなっていた。 朝方発表された11月のADP全米雇用報告によると、民間部門雇用者数は21万6 000人増えた。伸びは市場予想の16万5000人を上回り、6月以来の高い伸びとな った。また10月の米消費支出は前月比0.3%増えた。 注目される12月2日発表の11月の米雇用統計では、非農業部門雇用者数が17万 5000人増と予想されている。 <ドルスワップスプレッド> LAST Change U.S. 2-year dollar swap spread 20.25 (+0.50) U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 (-0.25) U.S. 5-year dollar swap spread -3.00 (unch) U.S. 10-year dollar swap spread -17.50 (-0.50) U.S. 30-year dollar swap spread -55.25 (-0.25)