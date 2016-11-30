TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（1日）

* アプリで最新記事をご覧になる場合は reuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/topnews をクリックして下さい
* ジャンル別の海外ニュースは関連コンテンツでご覧ください ◆海外トップニュース > ＯＰＥＣ、減産で合意 全体の削減規模めぐる討議なお継続＝関係筋 > ロシア、来年上半期に最大日量30万バレル減産の用意＝エネルギー相 > 賃金・物価の伸び緩やか、製造業にドル高重し＝米地区連銀報告 > 米11月ＡＤＰ民間雇用者数21.6万人増、予想上回る > 北海ブレント50ドル突破、ＯＰＥＣ減産合意で原油先物8％急伸 > BUZZ-外株：Ｓ＆Ｐエネルギー株が17カ月ぶり高値、ＯＰＥＣ減産合意受けた原油高で > 武田薬の加バリアント事業買収交渉決裂、価格折り合わず＝関係筋 > 米10月消費支出0.3％増、所得も増加 ＦＲＢ利上げ支援 > トランプ政権、税制・貿易協定見直し優先─次期財務長官＝ＣＮＢＣ > 米クリーブランド連銀総裁、「現時点」の利上げ支持 次期政権の政策注視 > BUZZ-外株：米銀株が軒並み高、次期米財務長官の発言やドイツ銀の投資評価引き上げ受け > 「近い将来の」利上げを支持＝米ダラス連銀総裁 > 米ゴープロ、15％の人員削減とエンターテインメント部門閉鎖へ > アメリカン・イーグル、年末商戦期利益見通し予想割れ 寄り前株価9％安 > BUZZ-外株：Ｓ＆Ｐ５００、来年2400台乗せの見通し＝ＪＰモルガン・ゴールドマン
◆経済・政治・社会関連ニュース > トランプ氏、ＯＭＢ局長にゴールドマンのコーンＣＯＯ起用検討 > 賃金・物価の伸び緩やか、製造業にドル高重し＝米地区連銀報告 > 米クリーブランド連銀総裁、「現時点」の利上げ支持 次期政権の政策注視 > ロシア、来年上半期に最大日量30万バレル減産の用意＝エネルギー相 > 米下院民主党、ペロシ氏を院内総務に再任 > 第3四半期のカナダＧＤＰ、前期比年率3.5％増 金利据え置き観測支援 > 米経済成長率、第4四半期は＋2.4％＝アトランタ連銀ＧＤＰナウ > バーゼル_最終取りまとめに至らず、「進展あり」と委員長 > 米10月消費支出0.3％増、所得も増加 ＦＲＢ利上げ支援 > ドル114円半ば近辺に急上昇、ＯＰＥＣ減産合意で8カ月半ぶり高値 > ＦＲＢ当局者、利上げ見通しより経済状況に注力を＝パウエル理事 > 北海ブレント50ドル突破、ＯＰＥＣ減産合意で原油先物8％急伸 > 国連安保理、北朝鮮制裁強化を決議 石炭輸出制限し資金源遮断へ > 「近い将来の」利上げを支持＝米ダラス連銀総裁 > ＯＰＥＣ、減産で合意 全体の削減規模めぐる討議なお継続＝関係筋 > トランプ氏当選で国際金融へのリスク増大＝カーニー英中銀総裁 > 米中古住宅仮契約指数、10月は0.1％上昇 需要堅調も在庫は低水準 > 米原油在庫、88.4万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：63.6万バレル増） > トランプ政権、税制・貿易協定見直し優先─次期財務長官＝ＣＮＢＣ > 11月のシカゴ地区購買部協会景気指数は57.6（予想：52.0）、前月は50.6 > 米11月ＡＤＰ民間雇用者数21.6万人増、予想上回る > 米ＦＲＢ、トランプ次期政権の財政政策注視＝ダラス連銀総裁 > ＥＣＢの緩和政策、政府に経済改革の実施余地もたらす＝ドラギ総裁 > ブラジル第3四半期ＧＤＰは前期比0.8％減、投資が急減 > ユーロ圏ＣＰＩ速報値、11月は前年比+0.6％ 伸びが小幅拡大
◆企業関連ニュース > BUZZ-外株：Ｓ＆Ｐエネルギー株が17カ月ぶり高値、ＯＰＥＣ減産合意受けた原油高で > BUZZ-外株：加製薬アカスティ・ファーマ急落、過去3日の上昇失速 > BUZZ-外株：Ｇｕｅｓｓが1.7％安、決算発表控え警戒感広がる > 武田薬の加バリアント事業買収交渉決裂、価格折り合わず＝関係筋 > BUZZ-外株：米鉄道輸送株が高い、ＣＳＸが市況改善を示唆 > BUZZ-外株：ノマド・フーズ2日連続の大幅安、さえない決算が重し > BUZZ-外株：米バイオ医薬セレコー急落、開発薬が中期試験で主要目標に届かず > BUZZ-外株：米銀株が軒並み高、次期米財務長官の発言やドイツ銀の投資評価引き上げ受け > BUZZ-外株：米アローヘッド・ファーマ最安値更新、3治療薬の開発中止で投資判断引き下げ > BUZZ-外株：米ファースト・バンコープ5カ月ぶり安値、株売り出しを嫌気 > BUZZ-外株：米ゴールドマン金融危機以来の高値更新、トランプ相場で > BUZZ-外株：加バリアント米上場株8％安、武田との事業売却協議が物別れとの報道で > BUZZ-外株：ユナイテッド・テク16カ月ぶり高値、傘下企業が次期米政権と雇用めぐり合意 > BUZZ-外株：米チャンピオンズ・オンコロジー急騰、好決算が追い風 > BUZZ-外株：米スプランク4％高、好決算で目標株価引き上げ相次ぐ > BUZZ-外株：米ファームランド・パートナーズ7.8％安、310万株売り出しへ > BUZZ-外株：米シェール会社に買い、原油高でも操業効率改善 > BUZZ-外株：Ｓ＆Ｐ５００、来年2400台乗せの見通し＝ＪＰモルガン・ゴールドマン > BUZZ-外株：米アメリカン・イーグルが12％安、年末商戦不調の見通し発表 > BUZZ-外株：米薬品セルシオン8％高、データ監視委が治験継続を推奨 > 米ゴープロ、15％の人員削減とエンターテインメント部門閉鎖へ > アメリカン・イーグル、年末商戦期利益見通し予想割れ 寄り前株価9％安 > BUZZ-外株：米オキュラー・セラピューティクス寄り前5.6％安、株式売り出しで > BUZZ-外株：英上場の石油株が上昇、ＯＰＥＣ減産合意期待で
- ロイターをフォローする
編集長のおすすめ
注目のキーワード
戦後最長の景気拡大は夢か
来年をうまく乗り切れればアベノミクス景気が戦後最長となるのも決して夢ではないとＳＭＢＣフレンド証券の岩下真理氏は指摘。 記事の全文
露ゲート相場､狼狽は無用
ロシアゲート問題は当面、ドル円の重しとなりそうだが、主に３つの理由からパニックは無用だと野村証券の池田雄之輔氏は分析。 記事の全文