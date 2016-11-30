〔マーケットアイ〕株式：寄り前の板状況、主力株は買い優勢

［東京 １日 ロイター］ -

＜０８：２１＞ 寄り前の板状況、主力株は買い優勢

市場関係者によると、寄り前の板状況は、自動車・電機関連でトヨタ自動車 、ホンダ 、キヤノン 、ソニー 、パナソニック が買い優勢。指数寄与度の大きいファーストリテイリング 、ファナック に加え、三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 、三井住友フィナンシャルグループ 、みずほフィナンシャルグループ などメガバンクも買い優勢となっている。

（ロイター日本語ニュース 金融マーケットチーム E-mail：scoopeqt@thomsonreuters.com 電話：03-6441-1787）

関連データ：東証第１部出来高上位３０銘柄,東証第１部値上がり率上位３０銘柄,東証第１部値下がり率上位３０銘柄,日経平均株価, ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）,ＴＯＰＩＸ ＣＯＲＥ３０,ＪＰＸ日経インデックス４００,日経ジャスダック平均株価,東証マザーズ指数,日経２２５先物<0#JNI:>,ＳＧＸ日経２２５先物 <0#SSI:>,ＴＯＰＩＸ先物<0#JTI:>,日経２２５オプション, 株式関連指標の索引ページ

関連アプリ：インデックスムーバー（トムソン・ロイターEIKON検索ボックスで“IMO”と入力）、ウォッチリストアクティビティはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl:/%2Fapps.cp./Apps/PULSE をクリック