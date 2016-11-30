〔マーケットアイ〕金利：国債先物が続落でスタート、リスク選好で売り先行

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＜０８：５３＞ 国債先物が続落でスタート、リスク選好で売り先行

国債先物中心限月１２月限は前営業日比１７銭安の１５０円３９銭と続落で寄り付いた。市場では「石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）が原油減産で合意し、米国市場でリスク選好となった流れを引き継ぎ短期筋が売りを先行させている。１０年債入札を控えていることもあり、ヘッジも入ることで下落幅を拡大している状況」（国内証券）という。

１０年最長期国債利回り（長期金利）は前営業日比２ｂｐ上昇の０．０３５％での寄り。

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