2日の国内・海外経済指標と行事予定

*指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 *最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 *「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0850 11月マネタリーベース(日銀) 1230 金属労協、17年度春闘方針について会見 1500 11月国内ユニクロ既存店売上高(ファーストリテイリング) 1500 財政資金対民間収支(11月中実績・12月中見込み) ●海外指標など (日本時間はGMTプラス9時間) 12月1日(木) 06:00 インド:製造業PMI Nov 08:50 仏:製造業PMI改定値 Nov 08:55 独:製造業PMI改定値 Nov 09:00 ユーロ圏:製造業PMI改定値 Nov 09:30 英:製造業PMI Nov 10:00 イタリア:GDP改定値 Q3 10:00 ユーロ圏:失業率(統計局) Oct 12:00 ブラジル:製造業PMI Nov 12:30 米:企業人員削減数(チャレンジャー社) Nov 13:30 米:新規失業保険申請件数(労働省) w/e 14:30 カナダ:製造業PMI Nov 14:45 米:製造業PMI改定値(マークイット) Nov 15:00 米:ISM製造業景気指数(ISM) Nov 15:00 米建設支出(商務省) Oct 17:00 ブラジル:貿易収支 Nov 米:自動車販売台数 Nov ◇イベント 12:30 ルー米財務長官、ラガルド国際通貨基金(IMF)専務理事が米財務省・米国際 開発庁(USAID)主催会合に参加 13:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"であいさつ 14:00 カプラン米ダラス地区連銀総裁が討論に参加 ロシア大統領が年次教書演説 ◇決算予定 Dollar General Corp 12月2日(金) 23:00 韓国:GDP改定値 Q3 00:30 豪:小売売上高(連邦統計局) Oct 06:45 スイス:GDP Q3 09:30 英:建設業PMI Nov 10:00 ユーロ圏:生産者物価指数(統計局) Oct 11:00 ブラジル:鉱工業生産 Oct 13:30 米:雇用統計(労働省) Nov 13:30 カナダ:雇用統計 Nov ◇イベント 13:45 ブレイナード米FRB理事がFRB主催のイベント"Financial Innovation: Onli ne Lending to Households and Small Businesses"であいさつ 17:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"の昼食会であいさつ 18:00 タルーロ米FRB理事が会合"Innovation, Market Structure, and Financial St ability"の昼食会で講演