アジア通貨動向（1日）＝人民元が下落、ウォン・ルピアも軟調

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［１日 ロイター］ - ０１３１ＧＭＴ（日本時間午前１０時３１分）現在のアジア 新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.35 114.45 +0.09 Sing dlr 1.4328 1.4336 +0.06 Taiwan dlr 31.910 31.890 -0.06 Korean won 1175.20 1169.10 -0.52 Baht 35.71 35.65 -0.16 Peso 49.780 49.730 -0.10 Rupiah 13580 13550 -0.22 Rupee 68.38 68.38 0.00 Ringgit 4.4635 4.4640 +0.01 Yuan 6.8955 6.8848 -0.16 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.35 120.30 +5.20 Sing dlr 1.4328 1.4177 -1.05 Taiwan dlr 31.910 33.066 +3.62 Korean won 1175.20 1172.50 -0.23 Baht 35.71 36.00 +0.82 Peso 49.78 47.06 -5.46 Rupiah 13580 13785 +1.51 Rupee 68.38 66.15 -3.26 Ringgit 4.4635 4.2935 -3.81 Yuan 6.8955 6.4936 -5.83
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