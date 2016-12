UPDATE 1-アジア通貨動向（1日）＝大半が下落、ＯＰＥＣ合意受けドル上昇

(情報を更新しました) [シンガポール 1日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が下落。石油輸出国 機構(OPEC)の減産合意を受けてドルや米国債利回りが上昇し、米国でインフレが高 進するとの見方が強まった。 人民元 は下落したが、11月の中国製造業購買担当者景気指数(PMI) が予想を上回ったことを手掛かりにやや持ち直した。 関係筋がロイターに明らかにしたところによると、中国人民銀行(中央銀行)は海外 向けの元建て融資に新たな規制を導入する。 韓国ウォン はドル高を受けて一時0.7%下落し、11月25日以来の安 値を付けたが、11月の輸出が予想を上回ったことを好感し、下落分の大半を取り戻した 。 インドネシアルピア は0.3%安で約半年ぶり安値。 マレーシアリンギ は2015年9月29日以来の安値水準を付けた。 メイバンク(シンガポール)のシニア為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン 氏は「ドルはさらに上昇余地がある。アジア新興国通貨では、景気の弱さやインフレ見通 しからシンガポールドルと韓国ウォンが比較的影響を受けやすい」と指摘した。 0425GMT(日本時間午後1時25分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.17 114.45 +0.25 Sing dlr 1.4298 1.4336 +0.27 Taiwan dlr 31.890 31.890 +0.00 Korean won 1171.70 1169.10 -0.22 Baht 35.68 35.65 -0.10 Peso 49.770 49.730 -0.08 Rupiah 13560 13550 -0.07 Rupee 68.41 68.38 -0.05 Ringgit 4.4660 4.4640 -0.04 Yuan 6.8940 6.8848 -0.13 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.17 120.30 +5.37 Sing dlr 1.4298 1.4177 -0.85 Taiwan dlr 31.890 33.066 +3.69 Korean won 1171.70 1172.50 +0.07 Baht 35.68 36.00 +0.89 Peso 49.77 47.06 -5.45 Rupiah 13560 13785 +1.66 Rupee 68.41 66.15 -3.30 Ringgit 4.4660 4.2935 -3.86 Yuan 6.8940 6.4936 -5.81