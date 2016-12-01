アジア株式市場サマリー（1日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［１日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1983.75 +0.27 +0.01 1987.48 1989.08 1979.67 前営業日終値 1983.48 台湾 加権指数 9263.53 +22.82 +0.25 9245.55 9278.96 9241.78 前営業日終値 9240.71 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5500.241 +59.770 +1.10 5440.500 5500.241 5440.500 指数 前営業日終値 5440.472
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