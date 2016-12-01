2日の国内・海外経済指標と行事予定

(12月2日) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 閣議、閣議後会見 0850 １１月マネタリーベース（日銀） 1230 金属労協、17年度春闘方針について会見 1500 １１月国内ユニクロ既存店売上高（ファーストリテイリング） 1500 財政資金対民間収支（１１月中実績・１２月中見込み） 1600 金融審フェアディスクロージャータスクフォース ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月２日（金） 23:00 韓国：ＧＤＰ改定値 Q3 00:30 豪：小売売上高（連邦統計局） Oct 06:45 スイス：ＧＤＰ Q3 09:30 英：建設業ＰＭＩ Nov 10:00 ユーロ圏：生産者物価指数（統計局） Oct 11:00 ブラジル：鉱工業生産 Oct 13:30 米：雇用統計（労働省） Nov 13:30 カナダ：雇用統計 Nov ◇イベント 13:45 ブレイナード米ＦＲＢ理事がＦＲＢ主催のイベント"Financial Innovation: Onli ne Lending to Households and Small Businesses"であいさつ 17:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"の昼食会であいさつ 18:00 タルーロ米ＦＲＢ理事が会合"Innovation, Market Structure, and Financial St ability"の昼食会で講演