TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（2日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > オランド仏大統領「再選目指さす」、支持率低迷で出馬断念 > 〔表〕11月の米乗用車・小型トラック販売台数（メーカー別） > 〔表〕11月の米自動車販売台数 > イタリアから8カ月連続で資金流出、国民投票控え懸念＝データ > 早期の米利上げ必要、景気後退予想せず＝ダラス連銀総裁 > 〔表〕11月の米自動車販売台数トップ20車種 > 英国で融資需要が急増、中銀の新資金供給スキームを活用 > 英ＥＵ離脱担当相「市場アクセス確保へ対価支払いも」、ポンド急伸 > インタビュー：イタリア国民投票の改憲可決、格付けに最も望ましい＝ＤＢＲＳ > 〔ファンドビュー〕トランプラリー、失速の兆し＝ガンドラック氏 > 米ＦＲＢ、80億ドルの政府機関ＭＢＳ買い入れ＝ＮＹ連銀 > 米経済成長率、第4四半期は＋2.9％＝アトランタ連銀ＧＤＰナウ > 米ＩＳＭ製造業景気指数、11月は5カ月ぶり高水準 新規受注好調 > 北海ブレントが1年4カ月ぶり高水準、減産合意受けた買い継続 > 米10月建設支出0.5％増、金額は7カ月ぶり高水準 > 米失業保険新規申請26.8万件、5カ月ぶりの高水準も解雇少なく > メキシコ中銀のカルステン総裁、来年7月に退任 > 英国、離脱後は有利な条件で単一市場アクセスできず＝ユーログループ議長 > 6日に200億ドルの1年物ＴＢ入札＝米財務省 > 米製造業ＰＭＩ11月改定値、新規受注は昨年3月以来の高さ > プーチン氏が西側に異例の融和姿勢、トランプ次期米政権と協力意向 > 英11月の製造業ＰＭＩ、53.4に低下 予想下回る > 11月の米製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値は54.1＝マークイット > 英、数週間以内にＥＵ離脱の道筋明瞭にすべき＝仏・アイルランド > 岸田外相、ロシアのプーチン氏と2日に会談 > 中国人民銀、11月にＭＬＦ経由で7390億元供給 ＳＬＦは284.7億元 > 中国35都市、不動産の「下落リスク高い」＝政府系シンクタンク > ロシア、産油量を11─12月の水準から削減へ＝エネルギー相 > 中国、産児制限を一段と緩和の可能性＝政府系シンクタンク

◆企業関連ニュース > 独ＶＷ、ブラジルでトラック・バス部門が4.2億ユーロ投資へ > 米キャタピラー、市場の17年利益予想は「過度の楽観」 > トランプ氏、製薬業界に手厳しい可能性＝アラガンＣＥＯ > BUZZ-外株：半導体とソフトウエアのＥＴＦ価格差、頭打ちの可能性も > BUZZ-外株：米半導体セムテック3年ぶり高値、好決算で目標株価引き上げ > BUZZ-外株：米ブルーバード・バイオ急伸、多発性骨髄腫治療に期待 > BUZZ-外株：米情報技術・半導体下落、アップルめぐる一部報道嫌気 > BUZZ-外株：ＦＡＮＧ銘柄下落、カナコードが目標株価引き下げ > BUZZ-外株：米サレプタ・セラピューティクス下落、医療保険最大手の姿勢に投資家動揺 > 米キャリアに地元州が700万ドルの税優遇、国内雇用維持で＝報道 > BUZZ-外株：豪ジェネティック・テクノロジーズ、下落率7年半ぶりの大きさに > BUZZ-外株：米エイカーズ・バイオサイエンス上昇、販売合意好感 > BUZZ-外株：米銀行株2日続伸、利上げ観測と原油高が押し上げ > EXCLUSIVE-英バークレイズ、一部エネルギー部門閉鎖へ 雇用削減の可能性 > BUZZ-外株：がん免疫療法の米ヒート・バイオロジクス急落、治験で目標未達 > 「ノキア」携帯復活へ前進 ＨＭＤ、来年前半の発売目指す > BUZZ-外株：海運ドライシップス急伸、創業者が最大の貸し手に > BUZZ-外株：米ブーズ・アレン・ハミルトン2％安、カーライルが保有株すべて売却 > 仏政府は企業の持ち株売却を、ルノーに言及＝フィヨン大統領候補 > ＵＢＳ、独に新拠点 欧州の富裕層向け事業の大半集約へ > スペースＸ、16日のロケット打ち上げ目指す＝イリジウム > 米クローガー、通年見通し引き下げ 食品価格下落・競争激化が重し > BUZZ-外株：再生医療の米バイオステージ急騰、食道インプラントがオーファンドラッグ指定 > BUZZ-外株：女性衣料の米クリストファー・アンド・バンクス急騰、決算好感 > BUZZ-外株：米ダラー・ゼネラル6.5％安、既存店売上高が予想外の減少 > BUZZ-外株：米スケッチャーズ11％高、投資評価引き上げ受け > BUZZ-外株：米製薬アラダイムが急落、後期治験で効果確認できず > BUZZ-外株：米ゼンコア3.7％安、株式売り出し受け > 海運のモラー・マースク、独ハンブルク・スド買収で合意 > BUZZ-外株：米フュエルセル、最安値更新の公算 見通し下方修正嫌気 > マクドナルド中国店舗、カーライル・ＣＩＴＩＣが取得間近＝関係筋 > BUZZ-外株：米エクスプレス寄り前14％安、年末商戦の見通し低調 > BUZZ-外株：米カジノ運営ペン・ナショナル3％安、ブロック取引重し > ダラー・ゼネラル、8─10月既存店売上高が予想外の減少 寄り前5％安 > 米パーカー・ハネフィン、クラーコアを43億ドルで買収 > BUZZ-外株：コティビティが寄り前に9％超上昇、株式売り出し難航 > 中国生保、3年間で海外投資1000億ドル拡大も＝ＢＮＰパリバ