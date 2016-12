訂正-米金融・債券市場＝利回り急上昇、原油高などでインフレ高進との観測

(本文1段落目の「2016年6月以来」を「2015年6月以来」に訂正します) [ニューヨーク 1日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 15時55分 95*19.00 3.1019% 前営業日終値 97*06.00 3.0180% 10年債(指標銘柄) 15時55分 96*03.00 2.4445% 前営業日終値 96*24.50 2.3670% 5年債(指標銘柄) 15時55分 99*09.25 1.8999% 前営業日終値 99*19.25 1.8340% 2年債(指標銘柄) 15時52分 99*22.50 1.1510% 前営業日終値 99*24.75 1.1150% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 149*16.00 151*09.00 Tノート先物3月限 123*31.50 124*16.50 米金融・債券市場では国債利回りが大きく上昇し、10年債利回りは2015年6月以来 (訂正)の高水準を付けた。原油価格の上昇、およびトランプ次期米政権の政策によりイ ンフレ高進が進むとの観測が出ていることが背景。 米10年債 利回りは2.492%と、2015年6月11日以来の高水 準を付けたほか、30年債 利回りは3.156%と、約1年4カ月ぶりの高 水準を付けた。 このほか5年債 利回りは1.935%と約5年半ぶり、7年債 利回りは2.295%と約2年ぶりの水準に上昇した。3年債 利回りが201 1年2月中旬以来の高水準を付けるなど、短期債利回りも上昇した。 レイモンド・ジェームズの市場ストラテジスト、エリス・ファイファー氏は、市場参 加者はインフレが高進するとの可能性に備えているとの見方を示している。 <ドルスワップスプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 -1.00 U.S. 5-year dollar swap spread -2.75 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -16.75 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -55.00 -0.75