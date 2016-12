UPDATE 2-米金融・債券市場＝利回り急上昇、原油高などでインフレ高進との観測

(表を更新しました) [ニューヨーク 1日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 95*13.50 3.1110% 前営業日終値 97*06.00 3.0180% 10年債(指標銘柄) 17時04分 96*00.50 2.4536% 前営業日終値 96*24.50 2.3670% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*08.50 1.9048% 前営業日終値 99*19.25 1.8340% 2年債(指標銘柄) 17時04分 99*22.50 1.1510% 前営業日終値 99*24.75 1.1150% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 149*16.00 151*09.00 Tノート先物3月限 123*31.50 124*16.50 米金融・債券市場では国債利回りが大きく上昇し、10年債利回りは2015年6月以来 の高水準を付けた。原油価格の上昇、およびトランプ次期米政権の政策によりインフレが 高進するとの観測が出ていることが背景。 米10年債 利回りは2.492%と、2015年6月11日以来の高水 準を付けたほか、30年債 利回りは3.156%と、約1年4カ月ぶりの高 水準を付けた。 このほか5年債 利回りは1.935%と約5年半ぶり、7年債 利回りは2.295%と約2年ぶりの水準に上昇した。3年債 利回りが201 1年2月中旬以来の高水準を付けるなど、短期債利回りも上昇した。 レイモンド・ジェームズの市場ストラテジスト、エリス・ファイファー氏は、市場参 加者はインフレが高進するとの可能性に備えているとの見方を示している。 前日に石油輸出国機構(OPEC)、およびOPEC非加盟のロシアが減産で合意し たことを受けこの日の取引でも原油価格の上昇は続き、北海ブレント先物 は4% 以上上昇。 こうした動きに加え、トランプ次期政権の下で米政府の歳出と債務が増加すると同時 に成長とインフレも押し上げられるとの観測が出ていることが米国債利回りの上昇につな がった。 アクション・エコノミクスの債券担当マネジング・ディレクター、キム・ルパート氏 は、トランプ次期政権で財務長官に就任する見込みのスティーブン・ムニューチン氏が前 日、償還期限がより長い国債の導入について言及したことで、長期債利回りがさらに上昇 するとの見方が強まったとの見方を示している。 市場は翌日発表の11月の米雇用統計に注目。ロイター調査では非農業部門雇用者数 の17万5000人増が予想されている。 <ドルスワップスプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 19.50 -0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 11.50 -1.00 U.S. 5-year dollar swap spread -2.75 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -16.75 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -55.00 -0.75