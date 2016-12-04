5日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 東京電力改革・１Ｆ問題委員会 0920 浅川財務官が「パリ・ユーロプラス・フィナンシャルフォーラム」で講演 0930 １１月サービス業ＰＭＩ 1245 黒田日銀総裁が「パリ・ユーロプラス・フィナンシャルフォーラム」で講演 1400 １１月消費動向調査 1530 経団連会長会見 ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月５日（月） 21:00 韓国：外貨準備 Nov 00:30 豪：求人広告 Nov 01:45 中国：サービス部門ＰＭＩ（財新） Nov 02:30 香港：ＰＭＩ Nov 06:00 インド：サービスＰＭＩ Nov 07:00 トルコ：ＣＰＩ Nov 07:15 南ア：ＰＭＩ Nov 08:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Nov 08:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Nov 09:30 英：サービス部門ＰＭＩ Nov 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Dec 10:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Oct 12:00 ブラジル：サービス部門ＰＭＩ Nov 12:00 ブラジル：総合ＰＭＩ Nov 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 15:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Nov ロシア：サービス部門ＰＭＩ Nov 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ） ◇イベント 13:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がマクロ経済見通しについて講演 14:25 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演 17:00 カーニー英中銀総裁が大学で講演 19:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 ユーロ圏財務相会合 香港・深セン株式相互取引開始