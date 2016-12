海外分はGMT表記(=日本時間マイナス9時間)です。 Friday, 02 December, 2016 ●海外● ◇イベント 13:45 ブレイナード米FRB理事がFRB主催のイベント"Financial Innovation: Online Lending to Ho useholds and Small Businesses"であいさつ 17:30 メスター米クリーブランド地区連銀総裁が会合"Innovation, Market Structure, and Financial St ability"の昼食会であいさつ 18:00 タルーロ米FRB理事が会合"Innovation, Market Structure, and Financial Stability"の昼食会 で講演 Saturday, 03 December, 2016 ●海外● ◇イベント 14:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がパネル討論"Financial Regulation Nine Years on from the GF C -- Where Do We Stand?" に参加 Sunday, 04 December, 2016 ◇イベント イタリア国民投票(憲法改正の是非問う) オーストリア大統領選(決選投票のやり直し) Monday, 05 December, 2016 0930 浅川財務官講演 (ユーロプラスで講演) 1200 黒田日銀総裁講演・パネルディスカッション (ユーロプラス) 1530 経団連会長会見 ●海外● ◇イベント 13:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がマクロ経済見通しについて講演 14:25 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演 17:00 カーニー英中銀総裁が大学で講演 19:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 ユーロ圏財務相会合 香港・深セン株式相互取引開始 Tuesday, 06 December, 2016 1030 日本:5年利付国債(12月債)の発行予定額等 (日本語サービス) 1030 日本:流動性供給入札 (日本語サービス) 1245 日本:流動性供給入札結果 (日本語サービス) 1700 日本:流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 (日本語ニュース) ●海外● ◇イベント 03:30 豪中銀理事会(金利発表) EU財務相理事会 Wednesday, 07 December, 2016 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 (日本語ニュース) 1030 岩田日銀副総裁講演 (岩田日銀副総裁講演) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 (日本語ニュース) 1430 岩田日銀副総裁、長崎市で記者会見 (岩田日銀副総裁会見) ●海外● ◇イベント 05:30 インド:中銀金利発表 15:00 カナダ:中銀金利発表 ポーランド:中銀金利発表 Thursday, 08 December, 2016 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 (日本語ニュース) 1020 日本:国庫短期証券の入札発行 (日本語ニュース) 1030 日本:20年利付国債(12月債)の発行予定額等 (日本語ニュース) 1030 日本:30年利付国債の入札発行 (日本語ニュース) 1235 日本:国庫短期証券の入札結果 (日本語サービス) 1245 日本:30年利付国債の入札結果 (日本語サービス) 1515 日本:30年利付国債の第II非価格競争入札結果 (日本語サービス) ●海外● ◇イベント 12:45 ECB理事会(金利発表) Dec 16:00 米財務省3年・10年・30年債入札条件 19:00 米四半期資金循環統計(FRB) Friday, 09 December, 2016 1020 日本:国庫短期証券の発行予定額等 (日本語ニュース) Monday, 12 December, 2016 ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省3年・10年債入札 Tuesday, 13 December, 2016 ●海外● ◇イベント 18:00 米財務省30年債入札 Thursday, 15 December, 2016 ●海外● ◇イベント 07:30 スイス:中銀金利発表 09:00 ノルウェー:中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会(金利発表) Dec 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Dec 19:00 メキシコ:中銀金利発表 韓国:中銀金利発表 インドネシア:中銀金利発表 EU首脳会議(16日まで) Friday, 16 December, 2016 1300 鉄連会長会見 ●海外● ◇イベント 10:30 ロシア:中銀金利発表 EU首脳会議(最終日) *経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。 *国内の経済指標を一部含めて掲載しています。 *海外の企業決算発表予定にあるAMCは「マーケットの取引終了後」、BMOは「取引開始前」です 。 *米短期国債(財務省証券=Tビル)入札予定・入札結果は以下でご覧ください。 here? here