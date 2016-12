UPDATE 1-アジア通貨動向（2日）＝大半が上昇、米雇用統計控えドル軟調

(情報を更新しました) [シンガポール 2日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が上昇。きょう発表 の米雇用統計を控えてドルが軟調に推移していることが、アジア通貨を支援している。 ただウォン は下落している。ソウル株 はこのところ海外投資家の 買い越しが続いていたが、きょうは売り越しに転じた。 マレーシアリンギ は原油価格の一段高を背景に上昇している。 主要6通貨に対するドル指数 は小幅安。 新韓投資(ソウル)のエコノミストは「このところのドルは早く上昇しすぎたことか ら、米雇用統計で大きなポジティブなサプライズがない限り、ドルはそれほど値上がりし ないだろう」と述べた。 その上で「アジア新興国通貨の下落トレンドが変わることは意味しない」と指摘。こ のトレンドが変わるには、米国債利回りの上昇が緩やかになり、また米金融政策の引き締 めが控えめになるという市場のコンセンサスが必要だ、との見方を示した。 週ベースでも大半のアジア通貨は上昇する見通し。 人民元 は対米ドルで0.5%上昇しており、週ベースでの上げ幅は7月末 以来、最大となるとみられる。 ウォンは今週に入り0.6%上昇。シンガポールドル は0.4%高。 インドネシアルピア は0.3%近く上昇。インドルピー 、リンギ、 フィリピンペソ はそれぞれ0.2%高。 0545GMT(日本時間午後2時45分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.02 114.10 +0.07 Sing dlr 1.4227 1.4258 +0.22 Taiwan dlr 31.905 31.892 -0.04 Korean won 1170.89 1167.60 -0.28 Baht 35.65 35.68 +0.09 Peso 49.740 49.760 +0.04 Rupiah 13480 13540 +0.45 Rupee 68.35 68.34 -0.01 Ringgit 4.4430 4.4610 +0.41 Yuan 6.8839 6.8865 +0.04 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.02 120.30 +5.51 Sing dlr 1.4227 1.4177 -0.35 Taiwan dlr 31.905 33.066 +3.64 Korean won 1170.89 1172.50 +0.14 Baht 35.65 36.00 +0.98 Peso 49.74 47.06 -5.39 Rupiah 13480 13785 +2.26 Rupee 68.35 66.15 -3.21 Ringgit 4.4430 4.2935 -3.36 Yuan 6.8839 6.4936 -5.67