アジア株式市場サマリー（2日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［２日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コード 韓国 総合株価指数 1970.61 -13.14 -0.66 1980.14 1981.64 1966.42 前営業日終値 1983.75 台湾 加権指数 9189.49 -74.04 -0.80 9214.56 9214.56 9165.90 前営業日終値 9263.53 豪 Ｓ＆Ｐ／ＡＳＸ 5444.000 -56.241 -1.02 5500.200 5500.200 5444.000 指数 前営業日終値 5500.241
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