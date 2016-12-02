新規上場日程一覧（2日現在）

* IPOアプリはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/ipo をクリックしてご覧になれます。 * Dealsリーグテーブルはreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./apps/DealsLeague をクリックしてご覧になれます。 注）所属部が未定の場合は取引所名 取引所略称は以下の通り Ｔ１：東証１部 Ｔ２：東証２部 ＪＱ：ジャスダック ＴＭ：マザーズ ＴＲ：ＲＥＩＴ Ｎ１：名証１部 Ｎ２： 名証２部 ＮＣ：セントレックス Ｆ：福証 ＦＱ：Ｑ─Ｂｏａｒｄ Ｓ：札証 ＳＡ：アンビシャス 市場 社名 コード 単 上場日 公募・売り出し（追加） 仮条件 公開価 主幹事 位 格 ＴＭ イントラスト 100 12/7 143万株・83.6万株(33.9万株) 570─630 630 みずほ ＪＱ グッドコムアセット 100 12/8 37.7万株・17.5万株(8.28万株) 1850─1950 1950 野村 ＴＭ キャリアインデックス 100 12/14 12.6万株・30.6万株(6.48万株) 5720─6060 12/5 ＳＢＩ ＴＭ ＭＳ─Ｊａｐａｎ 100 12/15 79.5万株・79.5万株(23.85万株) 1960─2080 12/6 野村 ＴＭ シンシア 100 12/16 20万株・25万株(5万株) 1940─2100 12/7 ＳＢＩ ＴＲ 投資法人みらい 投資証 1口 12/16 29万3000口・なし(1万口) 18万3000─18万500 12/7 野村 券 0 ＪＱ 日本モーゲージサービス 100 12/19 30万株・6.96万株(5.5万株) 1810─2010 12/7 みずほ ＴＭ ＺＭＰ 100 12/19 237.1万株・628.25万株(129.8万株 760─1040 12/9 日興 ) Ｔ２ 船場 100 12/19 105万株・105万株(31.5万株) 1200─1290 12/8 野村 ＴＭ リネットジャパングルー 100 12/20 13万株・12万株(3.75万株) 1690─1830 12/9 ＳＢＩ プ ＴＭ グレイステクノロジー 100 12/21 15.36万株・9万株(3.65万株) 3000─3100 12/12 東海東 京 ＪＱ セグエグループ 100 12/21 18万株・3万株(3.15万株) 1600─1700 12/12 みずほ ＴＭ イノベーション 100 12/21 15.36万株・4.5万株(2.97万株) 12/5 12/13 日興 ＴＭ フォーライフ 100 12/22 6.5万株・17.3万株(3.5万株) 2180─2280 12/13 みずほ ＴＭ エイトレッド 100 12/22 20万株・40万株(9万株) 12/5 12/14 大和 ＪＱ ティビィシィ・スキヤツ 100 12/27 14万株・8万株(3万株) 12/5 12/14 フレン ト ド ●市場・指定変更、追加上場、テクニカル上場日程一覧 市 社名 コード 上場日 既上場市場 場 Ｔ 窪田製薬ホールディングス 12/6 Ｍ Ｔ インベスターズクラウド 12/7 ＴＭ １ Ｔ ハウスドゥ 12/8 ＴＭ １ Ｔ ヴィア・ホールディングス 12/9 ＪＱ １ Ｔ サイネックス 12/12 Ｔ２ １ Ｔ セントケア・ホールディング 12/12 Ｔ２ １ Ｔ ピックルスコーポレーション 12/20 ＪＱ ２ Ｔ ケイアイスター不動産 12/26 Ｔ２ １ Ｔ ＡＯＩ ＴＹＯ Ｈｏｌｄｉｎ 2017/1/4 １ ｇｓ Ｊ ＦＣホールディングス 2017/1/4 Ｑ