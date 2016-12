米金融・債券市場＝利回り低下、伊国民投票にらみ　米雇用統計は影響薄

[ニューヨーク 2日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄) 17時05分 96*05.50 3.0714% 前営業日終値 95*23.00 3.0950% 10年債(指標銘柄) 17時05分 96*17.50 2.3922% 前営業日終値 96*04.00 2.4410% 5年債(指標銘柄) 17時05分 99*19.75 1.8307% 前営業日終値 99*10.00 1.8950% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*25.25 1.1076% 前営業日終値 99*22.75 1.1470% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 150*16.00 149*16.00 Tノート先物3月限 124*15.00 123*31.50 米金融・債券市場では国債利回りが低下。4日にイタリアで実施される憲法改正の是 非を問う国民投票への警戒感がくすぶっている。底堅い内容となった11月の米雇用統計 に対する反応は限定的だった。 イタリア国民投票を前に米債への逃避買いが膨らむ中、前日の取引では、指標米10 年債利回りが1年半ぶりの高水準をつけた。3年債利回りも5年半ぶりの高水準、30年 債も約1年4カ月ぶりの高水準をそれぞれ記録した。 朝方発表された11月の米雇用統計は非農業部門雇用者数が17万8000人増、失 業率は4.6%と、2007年8月以来約9年ぶりの水準に改善した。 雇用の伸びは市場予想と概ね一致し、米連邦準備理事会(FRB)の利上げ見通しを 変更する結果とはならなかった。 バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチの短期金利戦略部長、マーク・カバナ氏は「 雇用の強い伸びが続いており、FRB(の利上げ)を後押しすることになるだろう」と語 った。 雇用統計発表直後、10年債 利回りは一時2.4393%に上昇したも のの、その後は2.374%まで低下した。 30年債 利回りも3.036%まで低下した。 11月は次期米政権による支出拡大や原油高によるインフレ高進期待から、債券は売 り込まれていた。 パイパー・ジャフリーの債券戦略主任、ジャスティン・フージェンドーン氏は「市場 の焦点は米成長刺激策から世界情勢にシフトした。再びイタリアに注目が集まっている」 と指摘した。 週間では、30年債利回りが5ベーシスポイント(bp)、10年債利回りが3bp それぞれ上昇する見通し。4週連続での上昇となる。 2年債利回りは週足で約3bp低下、7年債利回りは小幅上昇する見通し。 <ドルスワップスプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 20.50 0.50 U.S. 3-year dollar swap spread 12.50 0.25 U.S. 5-year dollar swap spread -1.25 1.50 U.S. 10-year dollar swap spread -16.25 0.25 U.S. 30-year dollar swap spread -54.75 0.00