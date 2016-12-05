6日の国内・海外経済指標と行事予定

＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 閣議、閣議後会見 0900 １０月毎月勤労統計 1030 ５年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 新規上場 窪田製薬ホールディングス がマザーズに ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月５日（月） 06:00 インド：サービスＰＭＩ Nov 07:00 トルコ：ＣＰＩ Nov 07:15 南ア：ＰＭＩ Nov 08:50 仏：総合ＰＭＩ改定値 Nov 08:50 仏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独：総合ＰＭＩ改定値 Nov 08:55 独：サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏：サービス部門ＰＭＩ改定値 Nov 09:00 ユーロ圏：総合ＰＭＩ改定値 Nov 09:30 英：サービス部門ＰＭＩ Nov 09:30 ユーロ圏：投資家センチメント指数 Dec 10:00 ユーロ圏：小売売上高（統計局） Oct 12:00 ブラジル：サービス部門ＰＭＩ Nov 12:00 ブラジル：総合ＰＭＩ Nov 14:45 米：サービス部門ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 14:45 米：製造業ＰＭＩ改定値（マークイット） Nov 15:00 米：ＩＳＭ非製造業景気指数（ＩＳＭ） Nov ロシア：サービス部門ＰＭＩ Nov 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ） ◇イベント 13:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がマクロ経済見通しについて講演 14:11 エバンズ米シカゴ地区連銀総裁が経済の現状と金融政策について講演 15:30 ダドリー米ニューヨーク連銀総裁がＣＮＢＣの番組に出演 17:00 カーニー英中銀総裁が大学で講演 19:05 ブラード米セントルイス地区連銀総裁が米経済と金融政策について講演 米労働市場情勢指数（ＬＭＣＩ） ユーロ圏財務相会合 香港・深セン株式相互取引開始 英最高裁で欧州連合（ＥＵ）離脱通知の議会承認をめぐる審理（８日まで） ◇休場 タイ １２月６日（火） 06~07Dec 中国：外貨準備（中国人民銀行） Nov 00:30 豪：経常収支（連邦統計局） Q3 01:00 フィリピン：インフレ率 Nov 07:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Oct 07:30 南ア：ＧＤＰ Q3 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ改定値（統計局） Q3 13:30 米：労働生産性・単位労働コスト改定値 Q3 13:30 米：貿易収支（商務省） Oct 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米：製造業新規受注（商務省） Oct 15:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Oct ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） ＥＵ財務相理事会 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）外相理事会（ブリュッセル、７日まで）