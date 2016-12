UPDATE 1-アジア通貨動向（5日）＝大半が下落、伊国民投票受け

(情報を更新しました) [5日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が下落。イタリアの国民投票で憲法 改正案が否決される見通しとなり、レンツィ首相が辞意を表明したことを受け、同国の政 局や銀行システムをめぐる不透明感が高まった。 シンガポールドル は0.4%安と、アジア新興国通貨の中でも下げが目立っ た。ユーロはシンガポール金融管理局が金融政策に用いる通貨バスケットの12%程度を 占めるとみられており、シンガポールドルはユーロ安の影響を受けやすいとされている。 台湾ドル は0.2%下落し、11月24日以来の安値をつけた。 マレーシアリンギ は小幅高。同国中銀が2日、リンギの国内取引量を増やし 、対ドルでの下落に歯止めをかけるための新たな措置を発表したことを好感した。 0340GMT(日本時間午後12時40分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相 場は以下の通り。 タイ市場は休場。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.43 113.49 +0.05 Sing dlr 1.4250 1.4200 -0.35 Taiwan dlr 31.978 31.923 -0.17 Korean won 1173.07 1172.60 -0.04 *Baht 35.60 35.60 0.00 Peso 49.710 49.650 -0.12 Rupiah 13515 13520 +0.04 Rupee 68.15 68.19 +0.06 Ringgit 4.4470 4.4500 +0.07 Yuan 6.8897 6.8900 +0.00 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.43 120.30 +6.06 Sing dlr 1.4250 1.4177 -0.51 Taiwan dlr 31.978 33.066 +3.40 Korean won 1173.07 1172.50 -0.05 Baht 35.60 36.00 +1.12 Peso 49.71 47.06 -5.33 Rupiah 13515 13785 +2.00 Rupee 68.15 66.15 -2.93 Ringgit 4.4470 4.2935 -3.45 Yuan 6.8897 6.4936 -5.75