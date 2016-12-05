11月ＢＲＩＣs株・定期分配型・ＲＥＩＴファンド＝リッパー

［東京 ５日 ロイター］ - １１月末ＢＲＩＣｓ関連ファンド （国内籍）（追加型と単位型の合算） 純資産残高（億円） 前月比（％） 資金純流出額（億円 ） ブラジル株ファンド 1209.95 -6.6 -7.23 ロシア・東欧株ファンド 480.23 5.7 -4.76 インド株ファンド 5877.37 -1.1 119.8 中国株ファンド 1907.74 7.0 7.18 ＢＲＩＣｓ株ファンド 1072.75 1.2 -6.55 合計 10548.04 0.1 108.44 １１月末定期分配型ファンド 純資産残高（億円） 前月比（％） 資金純流出額（億円 ） 368654.37 2.6 977.59 １１月末ＲＥＩＴファンド 純資産残高（億円） 前月比（％） 資金純流出額（億円 ） 127034.6 3.5 183.4 参考データ ブラジル／ボベスパ株価指数 ブラジルレアル／ 円 ＲＴＳ指数 ドル／円 ムンバイＳＥＮＳＥＸ指数 ユーロ／円 東証ＲＥＩＴ指数 インドルピー／円 米ＲＥＩＴ指数 欧州不動産関連証券指数 FTSE EPRA/NAREIT Ｅｕｒｏｐｅ Ｉｎｄｅｘ 上海総合指数 ＣＳＩ３００指数 ハンセン指数 ハンセン中国企業株指数（Ｈ株 指数）