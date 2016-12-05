6日の国内・海外経済指標と行事予定

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(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0830 閣議、閣議後会見 0900 １０月毎月勤労統計 1030 ５年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1030 流動性供給入札 1245 流動性供給入札結果 1700 流動性供給入札において追加発行した国債の銘柄 新規上場 窪田製薬ホールディングス がマザーズに ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月６日（火） 06~07Dec 中国：外貨準備（中国人民銀行） Nov 00:30 豪：経常収支（連邦統計局） Q3 01:00 フィリピン：インフレ率 Nov 07:00 独：鉱工業受注（経済技術省） Oct 07:30 南ア：ＧＤＰ Q3 10:00 ユーロ圏：ＧＤＰ改定値（統計局） Q3 13:30 米：労働生産性・単位労働コスト改定値 Q3 13:30 米：貿易収支（商務省） Oct 13:55 米：週間レッドブック大規模小売店売上高 w/e 15:00 米：製造業新規受注（商務省） Oct 15:00 米：耐久財受注改定値（商務省） Oct ◇イベント 03:30 豪中銀理事会（金利発表） ＥＵ財務相理事会 北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）外相理事会（ブリュッセル、７日まで）
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