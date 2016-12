米金融・債券市場＝長期国債利回り低下、売り行き過ぎとの見方で

[ニューヨーク 5日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時56分 96*05.50 3.0714% 柄) 前営業日終 96*12.00 3.0610% 値 10年債(指標銘柄 15時55分 96*16.50 2.3959% ) 前営業日終 96*18.00 2.3900% 値 5年債(指標銘柄 15時52分 99*17.25 1.8472% ) 前営業日終 99*20.00 1.8290% 値 2年債(指標銘柄 15時32分 99*24.25 1.1238% ) 前営業日終 99*25.25 1.1080% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 150*24.00 150*16.00 限 Tノート先物3月 124*15.00 124*15.00 限 米金融・債券市場は、値動きが荒くなる中、トランプ氏の大統領選勝利後の債券売りが行き過ぎとの見 方を背景に、長期国債利回りが低下した。 一方、米連邦準備理事会(FRB)が来週、利上げを行うとの期待から、短期国債利回りはやや上昇し た。 終盤の取引で、10年債利回り が0.5ベーシスポイント(bp)低下して2.385% 、30年債利回り は1bp低下して3.051%。 2年債利回り は1ポイント超上昇して1.124%。 イタリアの国民投票結果を受けて、レンツィ首相が辞意を表明した。同国経済をめぐる懸念が広がり、 オーバーナイトの取引で低リスクとされる米国債が買われた。 その後、レンツィ首相辞任の影響は限定的との見方が優勢となり、金融市場の流れが変わった。 米供給管理協会(ISM)が発表した11月の非製造業部門総合指数が1年1カ月ぶりの高水準となり 、米国市場朝方の取引で米国債利回りは取引時間中の高水準をつけた。 11月の米雇用統計が堅調だったこととあわせ、13─14日の連邦公開市場委員会(FOMC)は利 上げを決めるとの見方が強まった。 <ドルスワップスプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 21.25 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 13.50 0.75 U.S. 5-year dollar swap spread -0.75 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -15.75 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -54.00 0.75