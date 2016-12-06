7日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 0800 １２月ロイター短観 0850 １１月外貨準備 0900 日米防衛相会談 1020 国庫短期証券の入札発行 1030 岩田日銀副総裁講演（長崎市） 1235 国庫短期証券の入札結果 1400 消費活動指数（日銀） 1400 １０月景気動向指数速報 1430 岩田日銀副総裁記者会見（長崎市） 1500 党首討論 1715 経済財政諮問会議 1855 石原経済再生相会見 新規上場 イントラスト がマザーズに（公開価格630円） 市場変更 インベスターズクラウド が東証１部に マザーズから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月７日（水） インドネシア：外貨準備 Nov 00:30 豪：ＧＤＰ（連邦統計局） Q3 04:00 マレーシア：貿易収支 Oct 07:00 マレーシア：外貨準備 2wk 07:00 独：鉱工業生産（経済技術省） Oct 07:45 仏：貿易収支（税関） Oct 08:00 台湾：貿易収支 Nov 08:30 香港：外貨準備 Nov 09:00 シンガポール：外貨準備 Nov 09:30 英：鉱工業生産（国立統計局） Oct 11:00 チリ：ＣＰＩ Nov 12:00 米：住宅ローン・借換え申請指数（米抵当銀行協会） w/e 15:00 米：求人労働移動調査（労働省） Oct 15:00 カナダ：中銀金利発表 20:00 米：消費者信用残高（ＦＲＢ） Oct ◇イベント 05:30 インド：中銀金利発表 15:00 カナダ：中銀金利発表 ポーランド：中銀金利発表