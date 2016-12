UPDATE 1-アジア通貨動向（6日）＝大半が上昇、リスク心理改善

(情報を更新しました) [シンガポール 6日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が上昇。イタリア国 民投票後のユーロ売りが行き過ぎだったとの見方からユーロが反発したことを受けて、リ スク心理が改善したことが背景。またドルの下落もアジア通貨を短期的に支援している。 人民元 はほぼ3週間ぶり高値で推移。 ウォン は、海外投資家によるこのところの債券買いやソウル株が1%超上 げていることを受け、上昇している。 インドネシアルピア は11月17日以来の高値を付けた。国債価格の上昇に 追随している。 投資家やアナリストは、米大統領選挙でのトランプ氏勝利を背景とした最近のドル高 を行き過ぎとみており、また13─14日の連邦公開市場委員会(FOMC)での利上げ 実施の可能性もほぼ織り込み済みだとしている。 メイバンク(シンガポール)のシニア為替ストラテジスト、クリストファー・ウォン 氏は「米ドルはFOMCを控えたポジション調整で一段安となるかもしれない」とし、そ うなれば「日本を除くアジアの通貨は一息つく展開となるだろう」と述べた。その上で「 トランプ氏の貿易保護策への懸念から、一部のアジア通貨は下落する」との見通しを示し た。 0410GMT(日本時間午後1時10分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.75 113.84 +0.08 Sing dlr 1.4194 1.4188 -0.04 Taiwan dlr 31.957 31.995 +0.12 Korean won 1170.60 1174.60 +0.34 Baht 35.60 35.60 +0.02 Peso 49.640 49.690 +0.10 Rupiah 13375 13430 +0.41 Rupee 68.09 68.21 +0.18 Ringgit 4.4420 4.4470 +0.11 Yuan 6.8654 6.8830 +0.26 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.75 120.30 +5.76 Sing dlr 1.4194 1.4177 -0.12 Taiwan dlr 31.957 33.066 +3.47 Korean won 1170.60 1172.50 +0.16 Baht 35.60 36.00 +1.14 Peso 49.64 47.06 -5.20 Rupiah 13375 13785 +3.07 Rupee 68.09 66.15 -2.84 Ringgit 4.4420 4.2935 -3.34 Yuan 6.8654 6.4936 -5.42