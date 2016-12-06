〔テクニカルデータ〕東証1部ＲＳＩランキング＝6日

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［東京 ６日 ロイター］ - 東証１部上場銘柄のうち、ＲＳＩ （相対力指数）のランキング（上位・下位１５位ずつ）は以下の通 り。 [RSI 70以上(上位）] 8.24%(*) RIC 銘柄名 RSI 01 クボテック 86.00 02 タイガースポリマー 81.65 03 ＪＵＫＩ 81.25 04 エス・サイエンス 81.21 05 電源開発 80.44 06 九州電力 79.61 07 旭硝子 79.41 08 日本郵船 79.32 09 ＳＯＭＰＯ ＨＬＤＧ 79.30 10 日本冶金工業 79.27 11 ジャパンディスプレイ 78.91 12 中山製鋼所 78.86 13 あさひ 78.06 14 三菱マテリアル 78.01 15 東北電力 77.90 [RSI 30以下(下位）] 2.03%(*) RIC 銘柄名 RSI 01 キーエンス 22.16 02 シスメックス 23.35 03 不二電機工業 23.65 04 カゴメ 24.04 05 Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 25.62 06 ミロク情報サービス 25.64 07 ＭＡＲＵＷＡ 25.66 08 エービーシー・マート 26.08 09 関西スーパーマーケット 26.23 10 ライオン 26.46 11 富士通ゼネラル 26.49 12 宝ＨＬＤＧ 26.58 13 ハウス食品グループ本社 26.99 14 ＳＣＲＥＥＮ ＨＬＤＧ 27.06 15 日本システムウエア 27.21 （*）：ＲＳＩが７０以上、または３０以下の銘柄の割合
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