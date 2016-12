再送-米金融・債券市場＝概ね横ばい、モンテパスキめぐる報道で30年債小幅安

(本文中の脱字を補いました) [ニューヨーク 6日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘柄 15時33分 96*01.50 3.0780% ) 前営業日終値 96*15.50 3.0550% 10年債(指標銘柄 15時32分 96*18.00 2.3905% ) 前営業日終値 96*19.00 2.3870% 5年債(指標銘柄) 15時33分 99*18.50 1.8390% 前営業日終値 99*17.75 1.8440% 2年債(指標銘柄) 15時33分 99*24.50 1.1200% 前営業日終値 99*24.25 1.1240% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月限 150*09.00 150*24.00 Tノート先物3月限 124*15.00 124*15.00 米金融・債券市場は、国債相場が概ね横ばい。欧州中央銀行(ECB)理事会を8日 に控え様子見となった。こうしたなか、30年債価格は小幅下落。イタリア政府が経営難 に陥っている銀行大手モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ(モンテ・パスキ)<BMPS.MI >の支配株を取得する方向で準備を進めているとのロイター報道などが材料となった。 市場では、米大統領選でのトランプ氏の勝利以降続いてきた長期債への世界的な売り が収まってきており「レンジ取引になりつつある」(MUFG証券のトマス・ロス氏)と いう。 10年債利回り は0.7ベーシスポイント(bp)上昇し2.394% 。30年債利回り は2.5bp上昇し3.080%。2年債利回りUS2YT=RR は0.4bp低下し1.120%。ECB理事会までは狭いレンジでの取引が予想され る。 経済指標では、10月の貿易赤字が拡大したほか、10月の製造業受注は1年半ぶり の高い伸びとなった。 <ドルスワップスプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 1.00 U.S. 3-year dollar swap spread 14.75 1.25 U.S. 5-year dollar swap spread 0.25 1.00 U.S. 10-year dollar swap spread -15.25 0.50 U.S. 30-year dollar swap spread -54.25 -0.25