8日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 与党税制改正大綱 0800 １２月ロイター企業調査 0850 ７─９月ＧＤＰ２次速報 0850 １０月国際収支 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（１１月中：指定報告機関ベース） 0850 対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 １１月貸出・預金動向（日銀） 1020 国庫短期証券の入札発行 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1030 ３０年利付国債の入札発行 1030 ２０年利付国債（１２月債）の発行予定額等 1235 国庫短期証券の入札結果 1245 ３０年利付国債の入札結果 1400 １１月景気ウオッチャー調査 1515 ３０年利付国債の第II非価格競争入札結果 1805 黒田日銀総裁が年末エコノミスト懇親会であいさつ 新規上場 グッドコムアセット がジャスダックに（公開価格1950円） 市場変更 ハウスドゥ が東証１部に マザーズから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月８日（木） : 中国：貿易統計 Nov 00:30 豪：貿易収支（連邦統計局） Oct 13:30 米：新規失業保険申請件数（労働省） w/e 13:30 カナダ：建設着工許可件数 Oct 13:30 カナダ：新築住宅価格 Oct 14:00 メキシコ：ＣＰＩ Nov ◇イベント 12:45 ＥＣＢ理事会（金利発表） Dec 16:00 米財務省３年・１０年・３０年債入札条件 19:00 米四半期資金循環統計（ＦＲＢ）