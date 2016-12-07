〔マーケットアイ〕金利：日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・長期・物価連動

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＜１０：１２＞ 日銀が国債買い入れを通告、対象は中期・長期・物価連動
日銀は午前１０時１０分、国債買い入れを通告した。対象は「残存１年超３年以下」（買入予定額４０００億円）、「残存３年超５年以下」（同４２００億円）、「残存５年超１０年以下」（同４１００億円）、「物価連動債」（同２５０億円）。
国債買い入れは対象年限を含めてほぼ事前予想通り。国債先物に目立った反応は出ていない。中心限月１２月限は１５０円４０銭台半ばを中心に推移している。
＜０９：００＞ 国債先物が反発で寄り付く、日銀買い入れ期待で
国債先物中心限月１２月限は前営業日比４銭高の１５０円４３銭と小反発して寄り付いた。前日の取引で、大きく売られた反動に加えて、きょうは日銀の国債買い入れが予想されており、強含んで取引が始まった。
１０年最長期国債利回り（長期金利）は同変わらずの０．０４５％を付けた。
市場では、「前日は超長期ゾーンを中心に金利が上昇したが、８日の３０年債入札に備えた準備もあったのだろう。海外勢のクリスマス休暇を控えて、そろそろポジションの手仕舞いも意識されるタイミング。ポジション・ショートに傾いているのであれば、買い戻しを誘っても不思議ではない」（証券）との声が出ている。
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