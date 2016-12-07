アジア通貨動向（7日）＝元・Ｓドル・フィリピンペソが下落、ルピア堅調

Investing |
［７日 ロイター］ - ０１３２ＧＭＴ（日本時間午前１０時３２分）現在のアジア 新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.13 114.02 -0.10 Sing dlr 1.4222 1.4207 -0.11 Taiwan dlr 31.968 31.952 -0.05 Korean won 1170.60 1171.40 +0.07 Baht 35.65 35.61 -0.10 Peso 49.665 49.590 -0.15 Rupiah 13350 13375 +0.19 Rupee 67.90 67.90 0.00 Ringgit 4.4330 4.4330 0.00 Yuan 6.8880 6.8820 -0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.13 120.30 +5.41 Sing dlr 1.4222 1.4177 -0.32 Taiwan dlr 31.968 33.066 +3.43 Korean won 1170.60 1172.50 +0.16 Baht 35.65 36.00 +0.98 Peso 49.67 47.06 -5.25 Rupiah 13350 13785 +3.26 Rupee 67.90 66.15 -2.58 Ringgit 4.4330 4.2935 -3.15 Yuan 6.8880 6.4936 -5.73
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
外国為替フォーラム
来年のブラックスワン候補
２０１７年の想定外シナリオには、第２次プラザ合意、英ＥＵ離脱方針撤回、人民元フロート化があると、みずほ銀の唐鎌大輔氏は指摘。 記事の全文
トランプ政策との蜜月期間
トランプノミクスと日本経済の蜜月は早ければ１年前後で終焉し、再び円高・株安に振れるリスクが高いと龍谷大の竹中正治教授は分析。 記事の全文