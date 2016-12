UPDATE 1-アジア通貨動向（7日）＝まちまち、8日のＥＣＢ理事会控え

(内容を追加しました) [7日 ロイター] - アジア新興国通貨はまちまち。欧州中央銀行(ECB)が8 日の理事会で今後の資産買い入れプログラムに関する手掛かりを示すかどうかが注目され ている。 人民元 は中国人民銀行(中央銀行)が基準値(中間値)を元安方向に設定 したことを受けて軟調。 一方、インドネシアルピア は海外投資家が国債に買いを入れたため、3週間 ぶり高値を付けた。ウォン は海外勢の需要で上昇した。 ECBは今週の理事会で、資産買い入れプログラムの条件を変更し、買い入れ期限を 来年3月から延長するとの見方がある。 ソウルのNHインベストメント・アンド・セキュリティーズのアナリスト、Seungwon Kang氏は「予想通りなら、ECBのスタンスをめぐる懸念が和らぐだろう。インドネシ アなどアジアの高利回り国債には資金が流入するとみられる」と述べた。 0450GMT(日本時間午後1時50分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.14 114.02 -0.11 Sing dlr 1.4224 1.4207 -0.12 Taiwan dlr 31.870 31.952 +0.26 Korean won 1168.30 1171.40 +0.27 Baht 35.65 35.61 -0.10 Peso 49.710 49.590 -0.24 Rupiah 13335 13375 +0.30 Rupee 67.83 67.90 +0.10 Ringgit 4.4330 4.4330 +0.00 Yuan 6.8881 6.8820 -0.09 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.14 120.30 +5.40 Sing dlr 1.4224 1.4177 -0.33 Taiwan dlr 31.870 33.066 +3.75 Korean won 1168.30 1172.50 +0.36 Baht 35.65 36.00 +0.98 Peso 49.71 47.06 -5.33 Rupiah 13335 13785 +3.37 Rupee 67.83 66.15 -2.48 Ringgit 4.4330 4.2935 -3.15 Yuan 6.8881 6.4936 -5.73