アジア株式市場サマリー（7日）

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* アジアパシフィック圏概要はreuters://screen/verb=Open/URL=cpurl://apps.cp./Apps/CountryWeb/#/K/Overview をクリックしてご覧になれます ［７日 ロイター］ - 終値 前日比 ％ 始値 高値 安値 コー ド 韓国 総合株価指 1991.89 +2.03 +0.10 1995.69 1997.62 1987.26 <.KS1 数 1> 前営業日終 1989.86 値 台湾 加権指数 9263.89 +13.12 +0.14 9279.00 9299.92 9247.50 <.TWI I> 前営業日終 9250.77 値 豪 Ｓ＆Ｐ／Ａ 5478.10 +49.408 +0.91 5428.70 5478.10 5428.70 <.AXJ ＳＸ指数 0 0 0 0 O> 前営業日終 5428.69 値 2
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