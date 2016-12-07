TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（8日）

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◆経済・政治・社会関連ニュース > 英議会、来年3月末までのＥＵ離脱交渉開始日程を承認 > ＮＺ政策金利、当面は現行水準＝中銀総裁 > 11月の米2年債入札、大手投資ファンドの落札額が拡大＝財務省 > トランプ氏、ＥＰＡ長官にオクラホマ州司法長官指名へ＝関係筋 > カナダ中銀が金利据え置き、ハト派色薄れ利下げの可能性後退か > 米求人件数、10月は553.4万件に減少 求人率は横ばい > レンツィ伊首相、辞表提出 大統領が各政党と今後の対応協議へ > トランプ氏、国土安保長官に元南方軍司令官を指名へ＝ＣＢＳ > トランプ氏、ソーシャルメディア通した発言擁護 企業は「心配の必要ない」 > トランプ氏、アイオワ州知事を駐中国大使指名へ 対中強硬後退か > 米原油在庫、238.9万バレル減=ＥＩＡ週間石油在庫統計（予想：103.2万バレル減） > 米30年住宅ローン金利上昇、約2年ぶり高水準 > ユーロ圏の分裂ない、将来の試練克服へ＝トリシェ前ＥＣＢ総裁 > 欧州委、ＪＰモルガンなど3社に5.2億ドルの罰金 金利指標操作で

◆企業関連ニュース > 伊モンテパスキ、ＥＣＢに救済計画の完了期限延期を要請＝関係筋 > キューバ、ロイヤル・カリビアンなど2社にクルーズ船運航を認可 > 独リンデ、米プラクスエアとの合併交渉再開 ＣＥＯは辞任 > 米パンドラ・メディア、シリウスＸＭ以外の買い手候補模索＝報道 > スタバが5カ年成長計画、1.2万店出店へ 年間売上高10％増目指す > シティグループ、第4四半期市場収入が前年比2割増＝ＣＦＯ > ソフトバンク傘下のスプリント、「ポケモンＧＯ」で開発会社と協業 > フィットビット、スマートウォッチメーカーのソフトウエア資産買収 > 米フィデリティ・ナショナル、自治体向けソフト部門売却 金融業界に集中 > 米ステープルズ、欧州事業の株式をサーベラスに売却へ > 医薬品マイラン、従業員10％以下を削減も リストラ計画の一環 > 資源商社トラフィギュラ、16年度のコア利益13％減 価格低迷などで > 英蘭石油大手シェル、イランの石油・ガス開発で覚書締結 > 米サンパワー、25％の人員削減実施へ リストラ策の一環 > BUZZ-外株：ダウ輸送株平均、取引時間中の最高値更新 > BUZZ-外株：建設・エンジニア株が大統領選以降で急上昇、期待外れなら反動も > BUZZ-外株：米アリーア約11％安、アボットが買収提案の破棄求め提訴 > BUZZ-外株：米マイクロンが7％高、シティが「買い」推奨 > BUZZ-外株：米サンパワーが約20％高、人員削減・工場閉鎖を発表 > BUZZ-外株：医薬品マイランの売り加速、リストラ策嫌気 > BUZZ-外株：米フロテック・インダストリーズ下落、空売り筋の報告書が重し > BUZZ-外株：米バイオ製薬セルジーン約5％安、ナスダックバイオ指数最大の重し > BUZZ-外株：米ニュースキンが5カ月ぶり安値、軟調な業績見通しを嫌気 > BUZZ-外株：米デイブ＆バスターズ最高値、好決算受け目標株価引き上げ相次ぐ > BUZZ-外株：米オックスフォード・インダストリーズ急落、弱い決算で目標株価引き下げ > BUZZ-外株：米エムコア5年ぶり高値、予想上回る業績見通し好感 > BUZZ-外株：米シグマ・デザインズ急落、さえない見通しで目標株価引き下げ > BUZZ-外株：米製薬株に売り、トランプ氏「薬価引き下げる」 > BUZZ-外株：医薬品マイラン4.3％安、人員削減の可能性 > BUZZ-外株：フィットビット上昇、メドトロニックとの提携やぺブルの資産取得で > BUZZ-外株：米製薬レプロスが約10％安、テストステロン薬めぐりＦＤＡが追加情報要請 > BUZZ-外株：米スクエア上昇、アップルペイとサービス統合 > BUZZ-外株：米ヴェラ・ブラッドリー1年ぶり安値、低調な業績見通しを嫌気 > BUZZ-外株：米マスターカードが約1％高、自社株買い・増配を好感 > BUZZ-外株：米銀株に調整の可能性、大統領選後の買いは過剰との兆候 > BUZZ-外株：ブルーバード・バイオ8.7％安、330万株売り出しを嫌気 > BUZZ-外株：米ウエスタン・デジタル5.4％高、目標株価引き上げ相次ぐ > BUZZ-外株：米ウェンディーズ3.5％高、物言う株主ペルツ氏が出資比率引き上げ