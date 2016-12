UPDATE 1-米金融・債券市場＝国債利回り低下、ＥＣＢ理事会控え

(表のレートを更新しました) [ニューヨーク 7日 ロイター] - 30年債(指標銘柄) 17時05分 97*01.50 3.0256% 前営業日終値 95*31.50 3.0810% 10年債(指標銘柄) 17時05分 96*31.00 2.3437% 前営業日終値 96*17.00 2.3940% 5年債(指標銘柄) 17時01分 99*25.50 1.7928% 前営業日終値 99*18.25 1.8410% 2年債(指標銘柄) 17時05分 99*26.00 1.0961% 前営業日終値 99*24.50 1.1200% 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 151*06.00 150*09.00 限 Tノート先物3月 124*26.00 124*15.00 限 米金融・債券市場は、30年債利回りの下げが約3カ月ぶりの大きさとなる見通しだ 。 欧州中央銀行(ECB)理事会を控え、海外経済指標がさえず世界成長への楽観的な 見方が後退した。 独英国債利回りが低下した流れが米国市場にも波及した格好だ。 30年債利回り は6ベーシスポイント(bp)低下して3.020%。 ロイターのデータによると、1日の下げでは7.9bp低下した8月29日以来の大きさ となる勢いだ。 10年債利回り も5bp下がって2.342%。 10月の独鉱工業生産指数の上昇率が市場予想に届かなかった。10月の英鉱工業生 産指数は、2012年9月以来の大幅な減少となった。 市場関係者の1人は「ECBが明日、どのような政策を打ち出すのかを、市場はあま り見通せていない」と語った。 米連邦準備理事会(FRB)が来週、利上げに踏み切るとの期待は根強く、より短期 の国債利回りは2010年4月以来の高水準を大きく下回っていない。2年債利回りUS2 YT=RRは1bp超低下して1.104%。 CMEグループのFEDウォッチプログラムによると、金利先物相場が織り込む来週 の米利上げ確率は95%だ。 <ドルスワップスプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.25 0.00 U.S. 3-year dollar swap spread 14.50 -0.25 U.S. 5-year dollar swap spread 0.25 0.00 U.S. 10-year dollar swap spread -15.00 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -54.00 0.00