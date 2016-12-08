〔マーケットアイ〕金利：国債先物が3週ぶり高値、限月交代の絡む持ち高調整も

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＜０９：０５＞ 国債先物が3週ぶり高値、限月交代の絡む持ち高調整も

国債先物中心限月１２月限は前営業日比８銭高の１５０円６５銭と続伸して寄り付いた。その後１５０円６９銭まで水準を切り上げ、１１月１８日以来約３週間ぶりの水準を付けた。前日の海外市場で欧米債が買われた流れを引き継いで買いが先行。先物１２月限の最終売買日を１３日に控えて、１２月限の持ち高を次限月３月限に移行する持ち高調整の動きも加わって、一時上げ幅を拡大した。現物市場は底堅い動き。５年債利回りは同０．５ｂｐ低いマイナス０．１１０％、２０年債利回りは同０．５ｂｐ低い０．５００％に低下した。

市場では、「先物の限月交代に絡む持ち高調整の動きで、中心限月は売りづらくなっている」（証券）との声が出ている。

内閣府が発表した７─９月期実質ＧＤＰ２次速報は前期比０．３％増、年率１．３％増と１次速報（前期比０．５％増、年率２．２％増）から下方修正されたが、相場への影響は限られた。

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