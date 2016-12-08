9日の国内・海外経済指標と行事予定

(内容を更新しました) ＊指標の発表内容・予測・過去の記事などは各項目の をクリックしてご覧ください。 ＊最新の経済指標発表予定と予想一覧は cpurl://apps.cp./Apps/economic-monitor をク リックしてご覧になれます。 ＊「新規上場日程一覧」は をご覧ください。 ------------------------------------------------------------ ●国内経済・指標関係 特別清算指数算出日 0800 東京電力改革・ＩＦ問題委員会第６回会合 0830 閣議、閣議後会見 0850 １０─１２月法人企業景気予測調査 0850 １１月マネーストック（日銀） 1020 国庫短期証券の発行予定額等 1400 電力システム改革貫徹のための小委員会及び同小委財務会計ワーキンググループ 1500 平野ＭＵＦＧ社長会見（外国特派員協会） 市場変更 ヴィア・ホールディングス が東証１部に ジャスダックから ●海外指標など （日本時間はＧＭＴプラス９時間） １２月９日（金） : インドネシア：小売売上高 Oct 00:00 米：卸売在庫（商務省） Oct 00:00 米：ミシガン大消費者信頼感指数速報値 Dec 10:30 中国：ＰＰＩ、ＣＰＩ（国家統計局） Nov 13:00 マレーシア：鉱工業生産 Oct 16:00 独：貿易収支（連邦統計庁） Oct 16:30 タイ：外貨準備 w/e 16:45 仏：鉱工業生産（ＩＮＳＥＥ） Oct 17:00 南ア：経常収支 Q3 18:30 英：貿易収支（国立統計局） Oct 20:00 ブラジル：拡大消費者物価指数（ＩＰＣＡ） Nov 20:30 インド：外貨準備 w/e