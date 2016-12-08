アジア通貨動向（8日）＝ウォン・台湾ドル・ペソが上昇、元は下落

Investing |
［８日 ロイター］ - ０１３１ＧＭＴ（日本時間午前１０時３１分）現在のアジア 新興国通貨の対米ドル相場は以下の通り。 ＊Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日ＮＹ市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.70 113.74 +0.04 Sing dlr 1.4164 1.4168 +0.03 Taiwan dlr 31.760 31.902 +0.45 Korean won 1160.50 1167.90 +0.64 Baht 35.61 35.63 +0.06 Peso 49.640 49.750 +0.22 Rupiah 13310 13320 +0.08 Rupee 67.63 67.63 0.00 Ringgit 4.4270 4.4300 +0.07 Yuan 6.8796 6.8720 -0.11 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.70 120.30 +5.80 Sing dlr 1.4164 1.4177 +0.09 Taiwan dlr 31.760 33.066 +4.11 Korean won 1160.50 1172.50 +1.03 Baht 35.61 36.00 +1.08 Peso 49.64 47.06 -5.20 Rupiah 13310 13785 +3.57 Rupee 67.63 66.15 -2.19 Ringgit 4.4270 4.2935 -3.02 Yuan 6.8796 6.4936 -5.61
- ロイターをフォローする
おすすめ記事
情報
編集長のおすすめ
注目のキーワード
注目の商品
外国為替フォーラム
来年のブラックスワン候補
２０１７年の想定外シナリオには、第２次プラザ合意、英ＥＵ離脱方針撤回、人民元フロート化があると、みずほ銀の唐鎌大輔氏は指摘。 記事の全文
トランプ政策との蜜月期間
トランプノミクスと日本経済の蜜月は早ければ１年前後で終焉し、再び円高・株安に振れるリスクが高いと龍谷大の竹中正治教授は分析。 記事の全文