UPDATE 1-〔表〕きょうの投信設定（8日）＝5本、10億0100万円

(設定額を追加しました) ファンド 東京海上・為替ヘッジ型グローバル株式スマート戦略ファンド（年１回決算型） 名 運用会社 東京海上アセットマネジメント 設定上限 １００万円（自己設定） 額 設定額 １００万円 販売会社 三菱ＵＦＪ信託銀行 ファンド ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり）／（毎月決算型・為 名 替ヘッジなし） ＜愛称：リートボンド（毎月・為替ヘッジあり）／（毎月・為替ヘッジなし）＞ 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限 ヘッジあり４億円／ヘッジなし１億円 額 設定額 ヘッジあり４億円／ヘッジなし１億円 販売会社 横浜銀行 ファンド ニッセイ米国不動産投資法人債ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり）／（年２回決算型 名 ・為替ヘッジなし） ＜愛称：リートボンド（年２回・為替ヘッジあり）／（年２回・為替ヘッジなし）＞ 運用会社 ニッセイアセットマネジメント 設定上限 ヘッジあり４億円／ヘッジなし１億円 額 設定額 ヘッジあり４億円／ヘッジなし１億円 販売会社 横浜銀行