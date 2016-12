UPDATE 1-アジア通貨動向（8日）＝大半が上昇、ＥＣＢ緩和延長への期待で

(内容を更新しました。) [シンガポール 8日 ロイター] - アジア新興国通貨は大半が上昇。欧州中央銀 行(ECB)がこの日の理事会で資産買い入れ(量的緩和=QE)を延長するとの見方か ら、投資家は高いリターンを求めてアジア新興国の通貨や債券に買いを入れている。 株高を受け、韓国ウォン と台湾ドル はともに対ドルで11月10 日以来の高値を付けた。 ウォンは一時1%近く上昇。この日のソウル株は1%超上昇した。投資家は韓国国会 で9日に予定されている朴槿恵大統領の弾劾訴追案の採決の行方に注目している。 台湾ドルは薄商いの中、0.6%上昇。 インドネシアルピア も約4週間ぶり高値。海外投資家のインドネシア国債へ の需要が堅調なことが背景。 半面、国内企業のドル需要で人民元 は下落。 サムスン・フューチャーズの調査責任者は「米連邦準備理事会(FRB)の12月利 上げが完全に織り込まれるなか、ECBの緩和スタンスは新興国資産の上昇に拍車を掛け るとみられ、アジア通貨は一段高となる可能性がある」と指摘した。 0430GMT(日本時間午後1時30分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 113.35 113.74 +0.34 Sing dlr 1.4165 1.4168 +0.02 Taiwan dlr 31.715 31.902 +0.59 Korean won 1157.80 1167.90 +0.87 Baht 35.61 35.63 +0.06 Peso 49.630 49.750 +0.24 Rupiah 13285 13320 +0.26 Rupee 67.46 67.63 +0.26 Ringgit 4.4270 4.4300 +0.07 Yuan 6.8792 6.8720 -0.10 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 113.35 120.30 +6.13 Sing dlr 1.4165 1.4177 +0.08 Taiwan dlr 31.715 33.066 +4.26 Korean won 1157.80 1172.50 +1.27 Baht 35.61 36.00 +1.09 Peso 49.63 47.06 -5.18 Rupiah 13285 13785 +3.76 Rupee 67.46 66.15 -1.94 Ringgit 4.4270 4.2935 -3.02 Yuan 6.8792 6.4936 -5.61