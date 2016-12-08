TOP NEWS* 海外オーバーナイトニュース（9日）

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◆企業関連ニュース > 米マクドナルド、海外納税地を英国に移転 ＥＵ税逃れ対策強化で > BUZZ-外株：米エクスプレス・スクリプツ急落、シトロンが「薬価つり上げの元凶」と指摘 > 米ＫＫＲ、独調査会社ＧｆＫの株式公開買い付け実施へ > 〔ファンドビュー〕新興国市場株式の投資配分引き下げ＝ＰＩＭＣＯ > BUZZ-外株：石油サービスのテトラ16％安、資金調達を検討 > BUZZ-外株：米ジャーニガン・キャピタル急落、株式公募価格決定受け > BUZZ-外株：米シエナ6カ月ぶり大幅高、受注残が過去最高 > BUZZ-外株：米エアロジェット急落、転換社債の私募控え > BUZZ-外株：ブラックロック過去最高値、ドイツ銀行が目標株価引き上げ > BUZZ-外株：自然食品のユナイティッド・ナチュラル・フーズ11％安、決算嫌気 > BUZZ-外株：米ネットフリックス横ばい、オプション取引では目先強気 > BUZZ-外株：インターペース急騰、甲状腺がん検査がエトナの保険適用に > BUZZ-外株：米アナベックスが8％高、アルツハイマー病治療薬が中期治験で目標達成 > BUZZ-外株：米フェレルガス急伸、ＲＢＣが「セクターパフォーム」に引き上げ > BUZZ-外株：米ＡＭＤが約9％高、ＢＡＭＬが投資判断引き上げ > BUZZ-外株：米製薬会社レクロ・ファーマ大幅安、増資を嫌気 > BUZZ-外株：米エドワーズ・ライフサイエンス6％高、好調な業績見通し追い風 > BUZZ-外株：ダウ平均が5週連続上昇へ、一段高の可能性 > BUZZ-外株：ビデオゲームのマジェスコ急騰、再生医療会社と合併 > BUZZ-外株：海運シーエナジー・マリタイム約8年ぶりの下落率、株式売り出し嫌気 > BUZZ-外株：風力発電ベスタス4.8％安、次期米環境長官に規制反対派 > BUZZ-外株：加ルルレモン約8年ぶりの上昇率、好決算受け目標株価引き上げ相次ぐ > BUZZ-外株：通信機器ジュニパー1.8％高、インスティネットが「買い」推奨 > BUZZ-外株：アパレルのテーラード・ブランズ25.5％高、予想上回る業績で > BUZZ-外株：ホライゾン・ファーマ寄り前取引で17％安、後期治験で効果確認できず > BUZZ-外株：米コストコ寄り前1.5％高、好決算で目標株価引き上げ相次ぐ > 「家計簿アプリ」などフィンテック業者に登録制導入＝金融庁作業部会 > 米シアーズ、8─10月は5四半期連続の赤字 黒字転換見通せず > 中国投資会社、独アイクストロン買収案取り下げ 米国の反対で > BUZZ-外株：米フィットビットが寄り前で下落、投資判断引き下げ