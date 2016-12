米金融・債券市場＝国債利回り上昇、ＥＣＢ買い入れ規模縮小で

[ニューヨーク 8日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 15時56分 95*21.50 3.0978% 柄) 前営業日終 96*31.50 3.0290% 値 10年債(指標銘柄 15時56分 96*15.50 2.3998% ) 前営業日終 96*30.00 2.3470% 値 5年債(指標銘柄 15時56分 99*20.00 1.8292% ) 前営業日終 99*24.75 1.7980% 値 2年債(指標銘柄 15時01分 99*25.25 1.1082% ) 前営業日終 99*25.50 1.1040% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 149*31.00 151*06.00 限 Tノート先物3月 124*17.00 124*26.00 限 米金融・債券市場は、欧州市場につられる形で、国債利回りが上昇した。 欧州中央銀行(ECB)が、債券買い入れ規模を来年4月から月額600億ユーロに 縮小すると決め、投資家らを驚かせた。 終盤の取引で、10年債利回り は4ベーシスポイント(bp)超上昇し て2.393%。取引時間中には2.427%の高水準をつけた。ロイターのデータによ るとただ、1日につけた昨年7月以来の高水準(2.492%)を下回って推移した。 ECBは、買い入れについて2017年末まで、もしくは必要に応じてそれ以降も継 続すると説明。ドラギ総裁は理事会後の記者会見で、資産買い入れの規模変更は金融緩和 の縮小を示唆しているわけではないと言明した。 市場関係者の1人は「(買い入れ縮小は)市場が予想したり、望んだりしたことでは なかったが、ドラギ氏は可能性を残した」と指摘した。 13─14日には連邦公開市場委員会(FOMC)が開催される。CMEグループの FEDウォッチによると、金利先物相場が織り込む、25ベーシスポイント(bp)の利 上げが来週行われる確率が98%。来年6月までにさらに25bp以上利上げする確率は 50%前後となった。 <ドルスワップスプレッド> DOLLAR SWAP SPREADS Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 23.00 0.75 U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 1.00 U.S. 5-year dollar swap spread 0.75 0.50 U.S. 10-year dollar swap spread -14.25 1.25 U.S. 30-year dollar swap spread -53.25 1.00