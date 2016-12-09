［東京 ９日 ロイター］ - 海外分はＧＭＴ表記（＝日本時間マイナス９時間）です。
Monday, 12 December, 2016 0850 日本：１１月企業物価指数（日銀） 1500 日本：１０月工作機械受注 1700 花王 中期経営計画発表 1730 世耕経産相記者会見
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省３年・１０年債入札
◇休場 マレーシア、タイ、インドネシア
Tuesday, 13 December, 2016 1030 日本：５年利付国債の入札発行 1245 日本：５年利付国債の入札結果 1515 日本：５年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 18:00 米財務省３０年債入札 米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ、１４日まで）
Wednesday, 14 December, 2016 0850 日本：１２月日銀短観 1000 三菱自動車 臨時株主総会
1020 日本：国庫短期証券の発行予定額等
1030 日本：流動性供給入札の発行予定額等 1300 日本：１１月マンション発売（不動産経済研究所）
●海外● ◇イベント
08:00 アイスランド：中銀金利発表 19:00 米連邦公開市場委員会（声明・経済見通し発表） 19:30 米ＦＲＢ議長が会見
Thursday, 15 December, 2016 0850 日本：対外及び対内証券売買契約等の状況（週次：指定報告機関ベース） 0850 日本：１２月日銀短観・企業の物価見通し 0850 日本：１２月日銀短観の全容 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1030 日本：２０年利付国債の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1245 日本：２０利付国債の入札結果 1515 日本：２０年利付国債の第ＩＩ非価格競争入札結果
●海外● ◇イベント 07:30 スイス：中銀金利発表 09:00 ノルウェー：中銀金利発表 12:00 英中銀金融政策委員会（金利発表） Dec 12:00 英金融政策委員会の議事要旨 Dec 19:00 メキシコ：中銀金利発表 韓国：中銀金利発表 インドネシア：中銀金利発表 ＥＵ首脳会議（１６日まで）
Friday, 16 December, 2016 1020 日本：国庫短期証券の入札発行 1235 日本：国庫短期証券の入札結果 1300 鉄連会長会見
●海外● ◇イベント 10:30 ロシア：中銀金利発表 ＥＵ首脳会議（最終日）
Monday, 19 December, 2016 0850 日本：７─９月期資金循環統計（日銀）
Tuesday, 20 December, 2016
●海外● ◇イベント 00:30 豪中銀理事会議事要旨
Wednesday, 21 December, 2016 1330 アサヒ 「スーパードライ」戦略説明会
●海外● ◇イベント 07:30 タイ：中銀金利発表 08:30 スウェーデン：中銀金利発表
Thursday, 22 December, 2016 1500 ニトリホールディングス ３Ｑ決算
●海外● ◇イベント 08:00 フィリピン：中銀金利発表 09:00 台湾：中銀金利発表 16:00 米財務省インフレ指数連動２年債入札条件 16:00 米財務省２・５・７年債入札条件 18:00 米財務省インフレ指数連動５年債入札
＊経済指標の予定・予測は「経済指標予測」をご覧ください。
＊国内の経済指標を一部含めて掲載しています。
＊海外の企業決算発表予定にあるＡＭＣは「マーケットの取引終了後」、ＢＭＯは「取引開始前」です。
＊米短期国債（財務省証券＝Ｔビル）入札予定・入札結果は以下でご覧ください。
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