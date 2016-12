UPDATE 1-アジア通貨動向（9日）＝下落、ＥＣＢ理事会後の米国債利回り上昇で

(内容を追加しました) [シンガポール 9日 ロイター] - アジア新興国通貨は対ドルで下落。欧州中央 銀行(ECB)が8日の理事会で資産買い入れ期限を延長する一方で、来年4月からの買 い入れ規模縮小を決めたことを受け、欧米の国債利回りが上昇したことが背景。 朴槿恵大統領の弾劾訴追案の採決を控え、韓国ウォン は対ドルで0.6% 下落。スコシアバンクの為替ストラテジストQi Gao氏は、弾劾訴追案が否決されれば、さ らなるウォン売りにつながる可能性を示した。 INTL FCStoneの為替トレーダーWu Mingze氏は、ウォンをめぐっては来週の米連邦公 開市場委員会(FOMC)やトランプ次期米大統領の発言の方が注目されるだろうと話し た。 また、SMBC日興証券の新興国担当シニアエコノミストの平山広太氏は、アジア新 興国通貨をめぐる市場心理はFOMCを控えて慎重になっているとの見方を示した。 0555GMT(日本時間午後2時55分)現在のアジア新興国通貨の対米ドル相場 は以下の通り。 *Previous dayは各通貨のオンショア市場引け値。ただし円とシンガポールドルは前 日NY市場引け値。 Change on the day at 0555 GMT Currency Latest bid Previous day Pct Move Japan yen 114.44 114.04 -0.35 Sing dlr 1.4243 1.4230 -0.09 Taiwan dlr 31.828 31.752 -0.24 Korean won 1165.57 1158.50 -0.61 Baht 35.64 35.59 -0.15 Peso 49.810 49.695 -0.23 Rupiah 13330 13285 -0.34 Rupee 67.63 67.35 -0.41 Ringgit 4.4220 4.4200 -0.05 Yuan 6.8996 6.8825 -0.25 Change so far in 2016 Currency Latest bid End prev year Pct Move Japan yen 114.44 120.30 +5.12 Sing dlr 1.4243 1.4177 -0.46 Taiwan dlr 31.828 33.066 +3.89 Korean won 1165.57 1172.50 +0.59 Baht 35.64 36.00 +1.00 Peso 49.81 47.06 -5.52 Rupiah 13330 13785 +3.41 Rupee 67.63 66.15 -2.18 Ringgit 4.4220 4.2935 -2.91 Yuan 6.8996 6.4936 -5.88