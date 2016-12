11月末国内公募投信残高は前月比3.9％増の93.1兆円、7038億円の流入超

[東京 13日 ロイター] - 投資信託協会によると、11月末の国内公募投信の 純資産残高は、前月比3.9%増の93兆1105億円。資金フローはプラス7038億 円だった。 単位:億円 2016年11月 2016年10月 対前月増減 % 総 合 計 a 設定 67,351 49,455 17,896 36.2 b 解約 60,147 50,905 9,242 18.2 解約率 6.7 5.7 - - c 償還 166 1,946 △ 1,780 △ 91.5 解約・償還 60,312 52,851 7,462 14.1 d 差引 7,038 △ 3,396 10,434 - e 運用等増減 27,925 11,807 16,118 - 収益分配( 3,922 4,158 △ 236 △ 5.7 △) d+e 資産増減 34,963 8,411 26,553 - 純資産総額 931,105 896,142 34,963 3.9 ファンド数 6,063 6,059 4 - 株 式 投 信 a 設定 30,467 21,860 8,607 39.4 b 解約 31,472 22,643 8,829 39.0 解約率 4.0 2.9 - - c 償還 166 443 △ 277 △ 62.6 解約・償還 31,638 23,086 8,552 37.0 d 差引 △ 1,171 △ 1,225 55 - e 運用等増減 27,926 11,806 16,120 - 収益分配( 3,921 4,158 △ 236 △ 5.7 △) d+e 資産増減 26,755 10,581 16,174 - 純資産総額 808,035 781,280 26,755 3.4 ファンド数 5,942 5,938 4 - 公 社 債 投 信 a 設定 36,883 27,594 9,289 33.7 b 解約 28,674 28,261 413 1.5 解約率 25.0 24.1 - - c 償還 0 1,503 △ 1,503 △ 100. 0 解約・償還 28,674 29,765 △ 1,090 △ 3.7 d 差引 8,209 △ 2,171 10,380 - e 運用等増減 △ 1 0 △ 1 - 収益分配( 0 0 0 6.2 △) d+e 資産増減 8,208 △ 2,170 10,378 - 純資産総額 123,070 114,862 8,208 7.1 ファンド数 121 121 0 -