米金融・債券市場＝利回り上昇、米中指標受け売り

[ニューヨーク 9日 ロイター] - 米東部時間 価格 利回り コード 30年債(指標銘 17時05分 94*19.00 3.1554% 柄) 前営業日終 95*28.50 3.0860% 値 10年債(指標銘柄 17時05分 95*29.50 2.4656% ) 前営業日終 96*18.50 2.3890% 値 5年債(指標銘柄 17時05分 99*11.25 1.8873% ) 前営業日終 99*21.50 1.8190% 値 2年債(指標銘柄 17時05分 99*23.50 1.1369% ) 前営業日終 99*25.25 1.1080% 値 清算値 前日終値 コード Tボンド先物3月 148*16.00 149*31.00 限 Tノート先物3月 124*01.00 124*17.00 限 米金融・債券市場では、国債利回りが上昇した。中国のインフレ率が予想以上に加速 したほか、米消費者信頼感が昨年1月以来の高水準をつけたことが相場を圧迫した。10 年債は週間で5週連続の上昇となった。 また欧州中央銀行(ECB)が前日、資産買い入れペースを来年4月以降、800億 ユーロから600億ユーロに減額する一方、買い入れ期間を2017年末まで延長するこ とを決めた余波も続いた。ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズの首席投 資ストラテジスト、マイケル・アローン氏は「依然として緩和的だが、限界に達したこと が確認された」と話す。 ECBがイタリアの銀行モンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ(モンテ・パスキ)<B MPS.MI>が要請していた増資計画の完了期限延期を拒否したとのロイター報道を受け、リ スク回避から一時的に利回りが低下する場面もあった。 米10年債 利回りは8ベーシスポイント(bp)上昇の2.467%。 また5週間連続の利回り上昇は2013年5─6月以来の長さとなった。これはバーナン キ前米連邦準備理事会(FRB)議長が資産買い入れの段階的縮小を示唆し国際金融市場 が混乱した「テーパータントラム」の時期に当たる。 米30年債利回り は3.171%と、2015年7月以来の水準に上昇 。その後は7bp上昇の3.159%。 トランプ氏の大統領選当選以降、新政権下での成長押し上げやインフレ加速の思惑か ら世界的に債券が売られる展開となっている。 こうした中、11月の中国生産者物価指数(PPI)は前年比3.3%上昇し、20 11年10月以来約5年ぶりの高い伸びを記録。インフレ懸念が再び強まった。 また12月の米ミシガン大消費者信頼感指数速報値は98.0と、2015年1月以 来の水準に上昇、市場予想の94.5も大きく上回った。 米中経済の見通し改善は、FRBが来週に続き、2017年も引き続き金利を引き上 げるとの見方を後押しする。 米財務省は来週、12日に240億ドルの3年債と200億ドルの10年債、13日 に120億ドルの30年債入札を実施する。ただ14日の米連邦公開市場委員会(FOM C)声明の公表を控えたタイミングで、投資家の需要が低迷する可能性があるとアナリス トはみている。 <ドルスワップスプレッド> Last (bps) Net Change (bps) U.S. 2-year dollar swap spread 22.75 0.25 U.S. 3-year dollar swap spread 15.50 0.50 U.S. 5-year dollar swap spread 1.00 0.25 U.S. 10-year dollar swap spread -14.00 0.00 U.S. 30-year dollar swap spread -51.50 1.50